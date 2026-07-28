В настоящее время министерство изучает возможности использования европейских программ спутниковой связи для государственных нужд Govsatcom и IRIS², а также их роль в обеспечении национальной системы связи.

В SM отмечают, что эти спутниковые сервисы пока еще не введены в эксплуатацию, а нормативная база для их использования находится в стадии разработки. Другие возможные альтернативные решения уже представлены Центру управления кризисами и будут протестированы в ходе учений цикла «Namejs». Именно поэтому срок выполнения задачи предложено продлить до декабря этого года.

Как ранее сообщало агентство LETA, в декабре прошлого года правительство решило выделить 242 тысячи евро на повышение готовности государственной сети электронных коммуникаций к чрезвычайным ситуациям и развитие защищенной связи в соответствии с требованиями космической программы ЕС Govsatcom и Программы безопасной связи.