Само распоряжение имеет ограниченный доступ, однако в пояснительной записке отмечается, что создание системы связи государственного масштаба для работы в мирное и кризисное время является сложной задачей. Для ее выполнения совместно с Центром управления кризисами необходимо оценить все существующие и перспективные варианты обеспечения связи.
В министерстве сообщили, что уже подготовлено несколько проектов, однако работа над их совершенствованием и согласованием продолжается. В частности, на портале нормативных актов рассматриваются поправки к Закону об электронных средствах связи, которые предусматривают, что в условиях чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения всем конечным пользователям должна быть обеспечена возможность пользоваться услугами мобильной связи.
Кроме того, в декабре прошлого года были внесены изменения в положение о Министерстве сообщения, закрепившие за ним статус компетентного органа Латвии в европейской программе правительственной спутниковой связи Govsatcom.
В настоящее время министерство изучает возможности использования европейских программ спутниковой связи для государственных нужд Govsatcom и IRIS², а также их роль в обеспечении национальной системы связи.
В SM отмечают, что эти спутниковые сервисы пока еще не введены в эксплуатацию, а нормативная база для их использования находится в стадии разработки. Другие возможные альтернативные решения уже представлены Центру управления кризисами и будут протестированы в ходе учений цикла «Namejs». Именно поэтому срок выполнения задачи предложено продлить до декабря этого года.
Как ранее сообщало агентство LETA, в декабре прошлого года правительство решило выделить 242 тысячи евро на повышение готовности государственной сети электронных коммуникаций к чрезвычайным ситуациям и развитие защищенной связи в соответствии с требованиями космической программы ЕС Govsatcom и Программы безопасной связи.
Одновременно Министерство сообщения было назначено компетентным органом Латвии по программе Govsatcom и ответственным учреждением за обеспечение защищенной связи. При этом министерство получило право делегировать выполнение отдельных задач государственному предприятию «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC).
Одной из задач, возложенных на LVRTC, является создание и обслуживание государственной сети электронных коммуникаций для чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение подключения к сетям международных организаций и других юридических лиц. Министерство сообщения будет контролировать выполнение этих функций в соответствии с требованиями Европейской комиссии, включая сбор данных для ежегодной статистической отчетности и контроль использования выделенных средств.
В министерстве подчеркнули, что в долгосрочной перспективе новая система позволит государственным пользователям быстро получать доступ к безопасным, надежным и экономически эффективным спутниковым услугам во время кризисов, в том числе при стихийных бедствиях и внешних угрозах. Европейская комиссия планирует внедрить систему специальных жетонов (расчетных единиц), согласно которой каждой стране ЕС будет предоставлено определенное количество бесплатных единиц для использования национальными пользователями спутниковой связи.
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