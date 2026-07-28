Днем небо будет частично покрыто облаками, и солнце прогреет воздух до +20..+24 градусов, местами на побережье температура не превысит +18, +19 градусов.
И ночью, и днем будет дуть слабый до умеренного западный ветер.
В Риге ожидается ясная ночь, днем облаков станет больше, но дождя не будет. Температура воздуха на восходе солнца составит +13 градусов, днем +23 градуса.
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