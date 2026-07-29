Министр обсудил с руководством центра сотрудничество с учебным центром беспилотных систем «Drone House», который обеспечивает получение квалификации и профессиональное совершенствование инструкторов яунсаргов. Это сотрудничество дает инструкторам возможность получать современные теоретические и практические знания, чтобы в дальнейшем передавать их яунсаргам и школьникам, осваивающим курс государственной обороны.

Центр яунсардзе — это учреждение государственного управления, находящееся в подчинении министра обороны. Его цель — способствовать вовлечению латвийской молодежи во всеобъемлющую государственную оборону.