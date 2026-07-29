Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, во время визита особое внимание было уделено внедрению обучения по управлению беспилотными летательными аппаратами как в движении яунсардзе, так и в содержании курса государственной обороны.
Министр обсудил с руководством центра сотрудничество с учебным центром беспилотных систем «Drone House», который обеспечивает получение квалификации и профессиональное совершенствование инструкторов яунсаргов. Это сотрудничество дает инструкторам возможность получать современные теоретические и практические знания, чтобы в дальнейшем передавать их яунсаргам и школьникам, осваивающим курс государственной обороны.
Центр яунсардзе — это учреждение государственного управления, находящееся в подчинении министра обороны. Его цель — способствовать вовлечению латвийской молодежи во всеобъемлющую государственную оборону.
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