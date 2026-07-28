Незваный гость оказался напуган и совершенно не понимал, как выбраться обратно. Огромное животное металось по комнате и успело повредить часть мебели. Домочадцам оставалось держаться подальше и ждать помощи.
"Spłoszony łoś wpadł przez okno do domu w miejscowości Wólka Kozodawska Gmina Piaseczno. Na miejscu interweniowała Straż Miejska w Piasecznie wraz z sekcją Animal Rescue SRS — Służba Ratownictwa Specjalistycznego." pic.twitter.com/VInqqtqHUd
— Venek (@Venek__) July 24, 2026
Необычный вызов поступил в городскую стражу Пясечно 23 июля вскоре после полудня. К дому направили спасателей, сотрудников кризисной службы и специалистов Animal Rescue Poland. Первый патруль прибыл примерно через 15 минут.
Лося решили не загонять и не пугать ещё сильнее. Спасатели освободили ему путь наружу и дали время самостоятельно найти выход.
Через некоторое время животное покинуло дом, вышло с участка и отправилось в сторону леса. Ни люди, ни сам лесной посетитель не пострадали. От его визита осталась лишь повреждённая мебель и история, которую хозяевам теперь будут пересказывать ещё много лет.
Почему лось решил воспользоваться именно окном, точно неизвестно. Специалисты не исключают, что животное мог напугать свободно бегавший возле леса пёс. Испуганные лоси способны потерять направление и устремиться туда, где случайно увидят проход.
Вулька-Козодавска находится рядом с лесными территориями, поэтому местные жители встречают диких животных не впервые. Однако раньше лоси всё же предпочитали прогулки вдоль заборов.
На этот раз один из них решил проверить, как в Польше обставляют гостиные. И выбрал самый быстрый путь внутрь.
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