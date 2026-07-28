Через некоторое время животное покинуло дом, вышло с участка и отправилось в сторону леса. Ни люди, ни сам лесной посетитель не пострадали. От его визита осталась лишь повреждённая мебель и история, которую хозяевам теперь будут пересказывать ещё много лет.

Почему лось решил воспользоваться именно окном, точно неизвестно. Специалисты не исключают, что животное мог напугать свободно бегавший возле леса пёс. Испуганные лоси способны потерять направление и устремиться туда, где случайно увидят проход.

Вулька-Козодавска находится рядом с лесными территориями, поэтому местные жители встречают диких животных не впервые. Однако раньше лоси всё же предпочитали прогулки вдоль заборов.