За вход брали 40 евро.
69-летний Франко Малоссо фон Розенфранц уверял, что обнаружил сооружение возле города Виченца после оползня в 2005 году. По его версии, амфитеатр был построен в 393 году и хранил следы самых невероятных событий европейской истории.
Малоссо рассказывал туристам, что здесь побывал Юлий Цезарь, возвращавшийся из Египта вместе с Клеопатрой. Кроме того, он утверждал, что в расположенной рядом старой церкви жила Джульетта Капулетти.
Сам себя мужчина представлял филантропом, предпринимателем и дирижёром оркестра.
История звучала настолько убедительно, что местные власти включили амфитеатр в туристический путеводитель и приложение, созданные при поддержке средств Евросоюза.
Проблемы начались только в 2016 году, когда сооружением заинтересовались археологи и карабинеры.
Внутри «античных» конструкций они обнаружили стекловолокно, колонны из папье-маше, оштукатуренные современные блоки и статуи, изготовленные в начале 2000-х годов.
Спутниковые снимки показали ещё больше. Сначала на этом месте был срыт и выровнен холм, а затем на очищенной территории появился внушительный памятник древности.
Историческая часть легенды тоже быстро рассыпалась. Юлий Цезарь жил примерно за четыре века до заявленной даты строительства амфитеатра. А действие истории Ромео и Джульетты связано не с Виченцей, а с Вероной.
Теперь создатель «римской древности» приговорён к двум годам и четырём месяцам тюрьмы. Его признали виновным в незаконном строительстве, подделке произведений искусства и создании объектов без разрешения.
Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 3000 евро.
Местный совет требует с него ещё 560 тысяч евро в качестве компенсации понесённых убытков.
Сам амфитеатр действительно оказался построен около двадцати лет назад. Просто туристам об этом забывали сообщить.
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