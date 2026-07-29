69-летний Франко Малоссо фон Розенфранц уверял, что обнаружил сооружение возле города Виченца после оползня в 2005 году. По его версии, амфитеатр был построен в 393 году и хранил следы самых невероятных событий европейской истории.

Малоссо рассказывал туристам, что здесь побывал Юлий Цезарь, возвращавшийся из Египта вместе с Клеопатрой. Кроме того, он утверждал, что в расположенной рядом старой церкви жила Джульетта Капулетти.