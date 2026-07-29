Первый инцидент произошел в понедельник, 27 июля, около 10:30 в Салацгриве Лимбажского края, на улице Видземес. Неизвестные повредили платежный терминал автомойки, однако деньги не забрали. Полиция начала уголовный процесс.
Второй случай зарегистрирован минувшей ночью около 1:30 в Руиене Валмиерского края. Там злоумышленники взломали терминал автомойки и похитили находившиеся внутри деньги.
По обоим эпизодам начаты уголовные процессы. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и размер материального ущерба.
Следователи также проверяют, могут ли два нападения быть связаны между собой.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.