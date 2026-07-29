Расследование началось после смерти молодой женщины, которую 24 сентября прошлого года доставили в Кулдигскую больницу с отравлением наркотическими веществами. По делу задержали двух молодых женщин и гражданина Индии. Мужчину заключили под стражу.
В его автомобилях и жилище в Вентспилсе полиция обнаружила 197 таблеток MDMA, 270,4334 грамма высушенной марихуаны, 0,1157 грамма кокаина и 0,0875 грамма кетамина. Следствие установило, что наркотики предназначались для продажи.
Часть веществ мужчина раскладывал по тайникам. Всего полиция нашла 103 закладки в лесных массивах Юрмалы и Елгавы. Из них изъяли 193 таблетки MDMA и 151 пропитанный LSD фрагмент бумаги.
Тайники располагались в лесах возле Слоки, Каугури, Лиелупе, Яундубулты и Дзинтари, а также недалеко от улицы Ригас в Елгаве и на пойменных лугах Свете.
По данным следствия, задержанный передал одной из женщин таблетки, которые она затем продала двум жительницам Кулдиги. Обе в тот вечер приняли по таблетке MDMA и употребляли марихуану. В организме умершей также обнаружили каннабиноиды, амфетамин и метамфетамин.
Причиной смерти стало комбинированное отравление несколькими наркотическими и психотропными веществами, осложнившееся отеком мозга. Полиция подчеркивает, что напрямую связать смерть женщины именно с таблеткой, полученной через задержанного мужчину, невозможно, поскольку до этого она употребила и другие вещества.
Гражданин Индии ранее не был судим и, по данным следствия, не состоял в организованной группе. После задержания его вид на жительство в Латвии аннулировали. Мужчина остается под стражей и сотрудничает со следствием.
За хранение наркотических и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта ему может грозить от пяти до 15 лет лишения свободы.
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