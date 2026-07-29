Тайники располагались в лесах возле Слоки, Каугури, Лиелупе, Яундубулты и Дзинтари, а также недалеко от улицы Ригас в Елгаве и на пойменных лугах Свете.

По данным следствия, задержанный передал одной из женщин таблетки, которые она затем продала двум жительницам Кулдиги. Обе в тот вечер приняли по таблетке MDMA и употребляли марихуану. В организме умершей также обнаружили каннабиноиды, амфетамин и метамфетамин.

Причиной смерти стало комбинированное отравление несколькими наркотическими и психотропными веществами, осложнившееся отеком мозга. Полиция подчеркивает, что напрямую связать смерть женщины именно с таблеткой, полученной через задержанного мужчину, невозможно, поскольку до этого она употребила и другие вещества.