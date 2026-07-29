В приложении нет привычной оплаты. За каждую оказанную услугу человек получает минуты, которые затем может потратить на помощь другого участника.

Ассортимент SACO оказался неожиданно широким. Здесь можно найти преподавателей языков и музыки, дизайнеров, специалистов по искусственному интеллекту, налоговых консультантов, тренеров, кулинаров и путешественников. При этом ценятся не только профессиональные знания, но и обычные жизненные навыки, которые могут пригодиться другим.