Именно по такому принципу работает новое приложение SACO, создатели которого предлагают вернуть одну из самых древних форм торговли — бартер. Только теперь вместо товаров и денег пользователи обмениваются временем и собственными навыками.
В приложении нет привычной оплаты. За каждую оказанную услугу человек получает минуты, которые затем может потратить на помощь другого участника.
Ассортимент SACO оказался неожиданно широким. Здесь можно найти преподавателей языков и музыки, дизайнеров, специалистов по искусственному интеллекту, налоговых консультантов, тренеров, кулинаров и путешественников. При этом ценятся не только профессиональные знания, но и обычные жизненные навыки, которые могут пригодиться другим.
Авторы проекта уверены, что почти каждый человек обладает талантом, который никогда не превращал в источник дохода. Теперь этот опыт можно обменять на совершенно другую услугу, не открывая кошелёк.
Создатели приложения считают, что подобные сервисы особенно востребованы в периоды, когда люди начинают внимательнее относиться к расходам. Одновременно они помогают находить новые знакомства и превращают знания в своеобразную валюту.
Интересно, что идея набирает популярность именно сейчас, когда искусственный интеллект умеет отвечать практически на любые вопросы. Разработчики уверены: никакой чат-бот не способен полностью заменить личный опыт, практические навыки и общение между людьми.
Похоже, спустя тысячи лет бартер действительно вернулся. Только теперь вместо монет люди расплачиваются временем.
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