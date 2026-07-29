Разница лишь в том, что пьяный водитель нажимает на тормоз с опозданием, а заснувший — не нажимает его вовсе. Когда водитель засыпает за рулем, машина превращается в неуправляемый снаряд весом минимум в полторы тонны.
Почему клонит в сон?
Если мы исключим банальный недосып, на первое место выходит синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это состояние, при котором у человека во сне сужаются дыхательные пути, возникают остановки дыхания и резкое падение кислорода.
Мозг в этот момент буквально вскрикивает от ужаса и будит организм, чтобы тот не задохнулся. Таких микропробуждений может быть до 300–500 за ночь. Человек их не помнит, но утром встает абсолютно разбитым. Для такого водителя риск попасть в ДТП возрастает в 5–7 раз! Если вы храпите и чувствуете дневную сонливость — не ищите бодрости в кофе, идите к специалисту по сну
Пять признаков того, что вы «поплыли»
Не обманывайте себя фразой «я еще чуть-чуть проеду», чувствуя, что засыпаете за рулем. Остановитесь немедленно, если:
1. Вы не помните последние 2–3 километра пути. Это значит, что мозг уже работает в режиме автопилота, отключая сознание.
2. Глаза начинают чесаться, а веки тяжелеют так, будто к ним привязали гири.
3. Частое и глубокое моргание. Мозг пытается «смазать» пересохшую роговицу, замедляя реакции.
4. Зрительные иллюзии. Куст на обочине кажется человеком, а дорожный знак — препятствием. Это предвестники галлюцинаций.
5. Вы начинаете совершать мелкие ошибки: пропускаете нужный поворот или забываете переключить свет.
Мифы, которые могут вас убить
Забудьте про «дедовские» методы. Они дают ложное чувство контроля:
- Громкая музыка: мозг быстро привыкает к шуму и засыпает под него.
- Открытое окно: холодный воздух бодрит на 3–5 минут, после чего наступает еще более глубокий провал.
- Энергетики: вызывают резкий скачок пульса, за которым следует «инсулиновая яма» — еще более сильное желание спать.
Золотой рецепт бодрости: метод «кофе + сон»
Если до цели далеко, а глаза закрываются, используйте единственную научно доказанную методику временного восстановления бодрости — Power Nap (вздремнуть).
Действовать надо так:
1. Найдите безопасное место для парковки. Не на обочине, а на заправке или стоянке.
2. Выпейте чашку крепкого кофе. Кофеин начинает действовать через 20-30 минут после попадания в желудок.
3. Поставьте будильник на 20 минут и засыпайте.
4. Проснитесь через 20 минут. Почему именно столько? Если вы проспите больше 30-40 минут, вы провалитесь в глубокую фазу сна. Проснувшись, вы почувствуете «инерцию сна» — состояние еще более тяжелое, чем до отдыха.
Результат: через 20 минут кофеин начнет всасываться в кровь, а короткий сон «сбросит» накопленное аденозиновое давление (молекулы усталости). Это даст вам 1,5-2 часа безопасного вождения, чтобы добраться до ближайшего отеля или места назначения.
Совет всем водителям
Никакие дела, встречи или сроки доставки груза не стоят человеческой жизни.
Если вы чувствуете, что засыпаете, — сдавайтесь. Сну нельзя противостоять волевым усилием.
Помните: микросон длится всего 1-3 секунды. На скорости 90 км/ч за это время машина пролетает 75 метров. Этого расстояния более чем достаточно, чтобы вылететь на встречную полосу.
Берегите себя. Спите достаточно, лечите апноэ и знайте: лучший способ борьбы с сонливостью за рулем — это здоровый сон в удобной кровати.
Материал подготовлен в сотрудничестве с латвийской клиникой Miega slimību centrs.
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