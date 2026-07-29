Мозг в этот момент буквально вскрикивает от ужаса и будит организм, чтобы тот не задохнулся. Таких микропробуждений может быть до 300–500 за ночь. Человек их не помнит, но утром встает абсолютно разбитым. Для такого водителя риск попасть в ДТП возрастает в 5–7 раз! Если вы храпите и чувствуете дневную сонливость — не ищите бодрости в кофе, идите к специалисту по сну

Пять признаков того, что вы «поплыли»

Не обманывайте себя фразой «я еще чуть-чуть проеду», чувствуя, что засыпаете за рулем. Остановитесь немедленно, если: