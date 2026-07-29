Далее женщина отправила мужчину к Путину, причём в Украину, «стрелять и убивать молодых парней».
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В соцсетях завирусилось видео из рижского автобуса, на котором запечатлен эффектный монолог дамы, которая, видимо, обращаясь к русскоязычному мужчине, сообщила ему сначала на русском, что он тупой, затем оскорбила его внешность, предположив, что он «жрет пять раз в день», а затем потребовала, чтобы он говорил с нею на латышском.
Далее женщина отправила мужчину к Путину, причём в Украину, «стрелять и убивать молодых парней».
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