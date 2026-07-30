Другие напомнили, что высокие цены на городских праздниках объясняются не только спросом, но и стоимостью аренды торговых мест.

Пользователи также сравнили стоимость напитков на других мероприятиях. По их словам, на Дне рыбака в Салацгриве бокал пива стоил 7 евро, сидр — 8 евро, Aperol Spritz и разливное просекко — 10 евро, а виски с колой — 12 евро. На празднике в Ливанах пиво продавали за 6–8 евро, а коктейли — за 10–15 евро.

Многие возмутились тем, что коктейль за такую цену подавали в пластиковом стакане с большим количеством льда. «Если бы хотя бы в стекле — еще можно было бы понять. А так — нет», — написал один из участников дискуссии.