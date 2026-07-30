Валмиера — пусть и большой город, но не столица. И посетители были немало удивлены тому, что цены там выше, чем в Венеции — одном из самых дорогих европейских городов.
«Хорошая новость. Aperol Spritz на Днях города в Валмиере стоил 7,5–10 евро. Для сравнения: в Венеции — 3,5–6 евро. Но раз мы покупаем, значит, можем себе это позволить, не так ли?» — написал автор поста, приложив фотографию коктейля в пластиковом стакане.
Pozitīva ziņa. Aperol Spritz Valmieras pilsētas svētkos maksāja 7,5 — 10€. Salīdzinājumam Venēcijā tas maksā 3,5-6€ (viena no dārgākajām pilsētām pasaulē). Bet, ja mēs pērkam, tātad varam to atļauties, vai ne?!
Un kādas cenas bija jūsu pilsētas svētkos? pic.twitter.com/kyhePPow19
— sandis (@the_real_sandis) July 26, 2026
Публикация вызвала оживленное обсуждение. Многие пользователи назвали цены «космическими» и отметили, что продавцы не будут их снижать, пока посетители готовы платить.
«Те, кому цена кажется завышенной, должны просто перестать покупать. Каждый, кто платит такие деньги, голосует рублем за такие расценки», — написал один из комментаторов.
Другие напомнили, что высокие цены на городских праздниках объясняются не только спросом, но и стоимостью аренды торговых мест.
Пользователи также сравнили стоимость напитков на других мероприятиях. По их словам, на Дне рыбака в Салацгриве бокал пива стоил 7 евро, сидр — 8 евро, Aperol Spritz и разливное просекко — 10 евро, а виски с колой — 12 евро. На празднике в Ливанах пиво продавали за 6–8 евро, а коктейли — за 10–15 евро.
Многие возмутились тем, что коктейль за такую цену подавали в пластиковом стакане с большим количеством льда. «Если бы хотя бы в стекле — еще можно было бы понять. А так — нет», — написал один из участников дискуссии.
Впрочем, нашлись и те, кто не увидел в цене ничего необычного. По их мнению, один коктейль за 7,5 евро — не слишком дорого, если учесть, что большинство концертов на городском празднике были бесплатными.
Главное, писали люди, чтобы продавали действительно смешанные на месте из разных компонентов коктейли. Обидно, что предприниматели часто просто покупают готовые смеси в баночках и просто перепродают их втридорога в стакане.
Главный вывод, к которому пришли участники обсуждения, оказался простым: пока у палаток стоят очереди, рассчитывать на снижение цен вряд ли стоит.
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