Местные жалуются на организацию движения на этом участке дороги, в частности указывают на то, что недостаточно долго горит зелёный свет светофора для пешеходов.

«Сейчас зелёный свет для трамвая загорается в месте с пешеходным переходом. Да ещё светофор пешеходам переключается секунд через 7-10, что недостаточно для того, чтобы перейти дорогу, а не пару полос. Не раз ловил себя на мысли, что если задуматься, можно попасть под трамвай. А микро островок безопасности у ZOOM от трамвая вообще не спасёт, так как места для человека недостаточно. Того, кто это нагородил надо в тюрьму сажать!», — гневаются местные жители в комментариях под публикацией в соцсетях.