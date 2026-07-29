По словам очевидцев, сотрудники полиции преследовали белый Ford. Во время погони водитель врезался в другой автомобиль, после чего съехал с дороги и остановился среди деревьев.
«Утром на улице Сергея Эйзенштейна произошла полицейская погоня. Правоохранители преследовали белый Ford, который столкнулся с другим автомобилем, съехал с дороги и остановился среди деревьев», — говорится в сообщении @sadursme.
Официальной информации Государственной полиции о причинах погони, возможных пострадавших и задержанных пока нет.
Авторы аккаунта @sadursme попросили откликнуться очевидцев, у которых есть дополнительные сведения, фотографии или видеозаписи с места происшествия.
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