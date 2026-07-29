«Утром на улице Сергея Эйзенштейна произошла полицейская погоня. Правоохранители преследовали белый Ford, который столкнулся с другим автомобилем, съехал с дороги и остановился среди деревьев», — говорится в сообщении @sadursme.

Официальной информации Государственной полиции о причинах погони, возможных пострадавших и задержанных пока нет.