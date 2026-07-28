В письме министр призывает правительство своевременно приступить к подготовительной работе по возможной активизации мер поддержки. В министерстве отмечают, что с 21 по 27 июля цена на сырую нефть марки «Brent» выросла на 14,5%, а цена на «ICE Low Sulphur Gasoil» — на 17,1%.

Валайнис отмечает, что на данный момент ни один из упомянутых ценовых порогов ещё не достигнут, однако рост цен на топливо в течение этой недели ясно показывает, что ситуация становится всё более напряжённой.