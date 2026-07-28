Валаинис в понедельник, 27 июля, направил письмо КМ, сообщив правительству, что ситуация на рынке топлива из умеренной становится всё более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках возобновил тенденцию к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределённость создаёт риск дальнейшего роста цен.
В письме министр призывает правительство своевременно приступить к подготовительной работе по возможной активизации мер поддержки. В министерстве отмечают, что с 21 по 27 июля цена на сырую нефть марки «Brent» выросла на 14,5%, а цена на «ICE Low Sulphur Gasoil» — на 17,1%.
Валайнис отмечает, что на данный момент ни один из упомянутых ценовых порогов ещё не достигнут, однако рост цен на топливо в течение этой недели ясно показывает, что ситуация становится всё более напряжённой.
Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и, в случае необходимости, будет предлагать правительству конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо.
Комментируя возможные механизмы поддержки, министр заявил, что в случае необходимости будет выделено дополнительное финансирование из государственного бюджета. Также сообщается, что 1 апреля вступил в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает меры по смягчению последствий роста цен на топливо для национальной экономики и населения.
Закон предусматривает временное снижение акциза на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.
18 июня Сейм принял поправки к Закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.
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