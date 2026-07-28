В понедельник, 27 июля, Валайнис направил письмо в Кабинет министров, в котором сообщил, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста.
В письме министр призывает правительство своевременно начать подготовку к возможному введению мер поддержки — определить существующие и потенциальные источники финансирования, а также разработать возможные решения.
В министерстве отмечают, что с 21 по 27 июля цена на сырую нефть марки «Brent» выросла на 14,5%, а цена на «ICE Low Sulphur Gasoil» — на 17,1%.
Валайнис указывает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут, однако рост цен на топливо на этой неделе ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ранее принятое решение о продлении снижения акцизного налога на топливо в настоящее время помогает смягчить влияние роста цен.
Министр отмечает, что разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов.
Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо.
После заседания правительства, состоявшегося 21 июля, Валайнис сообщил агентству ЛЕТА, что правительство определило возможные сценарии действий на случай ухудшения ситуации, а также обсудило меры поддержки, которые могут быть реализованы и при умеренном развитии событий.
Валайнис отметил, что рост цен на топливо уже привел к дополнительным расходам в государственном секторе, в том числе в сферах внутренних дел и здравоохранения. Поэтому правительство продолжит следить за ситуацией и работать над тем, чтобы не допустить снижения доступности услуг для населения.
Комментируя возможные механизмы поддержки, министр заявил, что в случае необходимости дополнительное финансирование будет выделено из государственного бюджета.
Также сообщалось, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению влияния цен на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров.
18 июня Сейм принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.
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