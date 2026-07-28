Валайнис указывает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут, однако рост цен на топливо на этой неделе ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ранее принятое решение о продлении снижения акцизного налога на топливо в настоящее время помогает смягчить влияние роста цен.

Министр отмечает, что разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов.

Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо.