На фоне конкурентов
Для начала определимся с классификацией. Принято считать, что огурец является овощем. На самом деле это не так. Огурец — это травянистое растение, которое является близким родственником тыквы и арбуза. А поскольку арбуз называют полосатой ягодой, то огурец стоит именовать зеленой ягодой, ведь он обладает мягкой кожурой, сочной мякотью и большим количеством семян.
Для Латвии огурец — традиционная культура. Но если даже на приусадебных участках его выращивают в теплицах, так как в открытом грунте первый урожай появляется только в августе, то что уж говорить о товарном растениеводстве.
В окрестностях Бауски, следуя по шоссе Via Baltica, можно увидеть сезонные тепличные комплексы с деревянными каркасами, обтянутыми пленкой или поликарбонатом. В них и созревают огурцы. Также и более крупные отечественные хозяйства начиная с марта поставляют зеленые ягоды в супермаркеты. Но все равно, если сравнивать с объемами производства зарубежных лидеров отрасли, Латвия безнадежно проигрывает.
Судите сами. По данным ЦСУ Латвии, в 2025 году в тепличных хозяйствах было собрано 6 168 тонн огурцов. Что же касается грунтовых огурцов, то официальная статистика не выделяет их в отдельную категорию, поскольку их доля крайне мала из-за прохладного климата.
К тому же в прошлом году выдалось дождливое и холодное лето, что отразилось на урожае. А теперь посмотрим показатели стран–лидеров. Первое место здесь занимает Китай. На его долю приходилось почти 80% мирового производства — более 68 млн. тонн. Не случайно именно китайские огурцы закатывают в банки, в том числе и латвийские плодоовощные предприятия.
Но свежие зеленые ягоды из Поднебесной к нам не поступают. Зато турецкие маринованные огурчики тоже присутствуют на латвийских прилавках. В Турции объемы производства составляют 1,8-1,9 млн. тонн.
Свежие огурцы к нам поставляют преимущественно из Польши, где в 2025 году произвели 292 тысячи тонн. Но и там их выращивают по большей части в теплицах.
По сравнению с 2024 годом (306 тысяч тонн) объемы производства сократились, что связано с ростом себестоимости продукции. Как видно, и в Латвии, и в Польше огурцы в основном тепличного происхождения. И польские зеленцы реализуются у нас вдвое дешевле, хотя и доставляют их за 600-700 километров.
Причиной являются более низкие издержки производства, поскольку огурцы поспевают в крупных тепличных хозяйствах, где применяются высокоавтоматизированные технологии. Кроме того, климат в Польше мягче.
Эти опасные нитраты
Можно быть патриотом и выбирать отечественную плодоовощную продукцию, но исключительно из альтруистических предпочтений — технология промышленного выращивания огурцов в Польше и Латвии одинакова. А латвийские фермеры даже те же семена закупают в Польше, так как в этой стране выведены превосходные тепличные гибридные сорта. Но чтобы они давали товарную продукцию, рассаду обильно подкармливают минеральными удобрениями.
Это происходит каждые 10–14 дней. Всего растения получают 6–7 подкормок азотными удобрениями, стимулирующими рост.
В ЕС введена норма предельного содержания солей азотной кислоты для тепличных огурцов: 400 мг на 1 кг. Но соблюдать ее фермеры должны сами — по принципу самоконтроля. Нитратомерами на тех же рынках или в супермаркетах товар никто не проверяет.
Опасность нитратов состоит в том, что в организме они превращаются в более опасные соединения — нитриты. Эти вещества тут же образуют метгемоглобин, который при накапливании в организме приводит к кислородному голоданию.
Первые симптомы отравления нитратами схожи с простым недомоганием. Это могут быть тошнота, рвота, падение артериального давления, тахикардия и потеря сознания. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу, который введет антидот, нейтрализующий метгемоглобин.
Но нитраты страшны не только отравлением. Этот токсин обладает мутагенным свойством. Постоянное употребление продуктов с нитратами, особенно овощей и фруктов, может привести к раку желудка и пищевода.
Что делать?
Первыми признаками натуральности огурцов являются их форма, запах, цвет кожицы и шипов. Зеленцы идеальной формы, упругие и с насыщенного зеленого цвета кожицей — всего лишь обман для наших глаз.
На самом деле это первый признак того, что в них огромное количество химии и на них, скорее всего, вскоре появятся разнообразные пятна и признаки порчи.
Огурцы, не перекормленные азотными удобрениями, имеют далеко не идеальную форму, но при этом пахнут очень натурально. На их кожице, цвет которой имеет травяной оттенок, не должно быть слишком грубых шипов.
Если увидите желтоватость, не покупайте — возможно наличие нитратов, или же он просто испорчен, или плод переросший. Возьмите огурец и потрогайте его около плодоножки: он должен быть твердым и упругим; мягкость — знак того, что товар несвежий и лежит там давно.
Срок реализации продукции после сбора составляет максимум две недели. Огурцам–переросткам, мятым или побитым — отказать. Сгниют быстро, да и на вкус хуже.
Перед употреблением купленную продукцию рекомендуется замачивать в холодной воде как минимум на 10 минут. Данная процедура позволяет ликвидировать избыток нитратов, поскольку они имеют свойство растворяться. Но не переусердствуйте — огурцы при долгом замачивании тоже начинают портиться: как только на поверхности воды появляются белые, как будто мыльные круги, зеленцы следует срочно вытащить и промыть под проточной водой.
Также для дополнительной уверенности перед употреблением удаляйте кожуру и оба конца, так как нитраты накапливаются прежде всего на поверхности.
Где и как хранить?
Как и картофель, огурцы различаются по сортам. Но их знают разве что сами фермеры. На ценниках с наименованием продукции название сорта не указывается — нормы Евросоюза этого не требуют, достаточно страны происхождения товара. Однако главное при покупке огурцов — не разновидность, а их качество и свежесть, которые могут повлиять на ваше здоровье.
Если вдруг попадется зеленец с горьким вкусом, не пугайтесь — это неопасно для здоровья. Горьковатость появляется в результате жары, холода или недостаточного полива, когда в плоде образуется вещество кукурбитацин. Оно не является ядом.
Мало того, научные исследования подтвердили, что данное вещество обладает противораковыми свойствами. Еще один момент: проверяйте наличие в огурце семечек. Отсутствие их — нежелательный признак.
При обычных условиях хранения (темное, прохладное место) свежие огурцы могут продержаться до пяти дней. Можно положить и в холодильник, но желательно ненадолго, так как примерно через трое суток огурцы, как и их собратья, содержащие много влаги, могут начать подгнивать. Держите зеленцы в холодильнике только в отдельных емкостях, завернутыми в бумагу или в кульках.
Александр ФЕДОТОВ
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