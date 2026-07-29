В окрестностях Бауски, следуя по шоссе Via Baltica, можно увидеть сезонные тепличные комплексы с деревянными каркасами, обтянутыми пленкой или поликарбонатом. В них и созревают огурцы. Также и более крупные отечественные хозяйства начиная с марта поставляют зеленые ягоды в супермаркеты. Но все равно, если сравнивать с объемами производства зарубежных лидеров отрасли, Латвия безнадежно проигрывает.

Судите сами. По данным ЦСУ Латвии, в 2025 году в тепличных хозяйствах было собрано 6 168 тонн огурцов. Что же касается грунтовых огурцов, то официальная статистика не выделяет их в отдельную категорию, поскольку их доля крайне мала из-за прохладного климата.

К тому же в прошлом году выдалось дождливое и холодное лето, что отразилось на урожае. А теперь посмотрим показатели стран–лидеров. Первое место здесь занимает Китай. На его долю приходилось почти 80% мирового производства — более 68 млн. тонн. Не случайно именно китайские огурцы закатывают в банки, в том числе и латвийские плодоовощные предприятия.