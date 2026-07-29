Историческая справка
При покупках пятую часть стоимости товара отбирает государство в виде налога на добавленную стоимость. Этот налог является универсальным способом пополнения государственной казны, ведь все мы вынуждены ходить в магазины.
Однако НДС появился только в 1954 году во французской колонии Кот-д’Ивуар и был введен во Франции в конце 1950-х. Его автор — французский экономист Морис Лоре.
Столь полезную для государственной казны инициативу незамедлительно подхватили в большинстве стран мира. А вот в СССР этого налога не было. Вместо него существовал налог с оборота — как разница между высокой розничной и оптовой ценой предприятия. А поскольку продукты питания в основном дотировались, то и налогами они не облагались.
Кстати, в Латвии НДС был введен только с 1 января 1995 года, и изначально ставка составляла 18%. Нынешняя ставка в размере 21% действует с 1 июля 2012 года.
С заботой о населении
Не секрет, что за последние годы цены в Латвии выросли многократно. Так, в 2020 году литр молока часто стоил около одного евро, килограмм сливочного масла — 7 евро, десяток яиц можно было купить примерно за 1 евро, килограмм куриного филе — менее чем за 4 евро, килограмм свиного карбонада — за 3 евро, килограмм тогда еще популярного сыра «Российский» — за 4 евро.
Но это были средние цены, так как по скидкам продукты стоили еще дешевле. А вот сегодня многие покупатели признаются: без 50 евро купить даже самые необходимые продукты становится все труднее. До недавних пор государство в лице Министерства экономики занималось лишь увещеванием торговцев.
Помните о дешевой продовольственной корзине, которую супермаркеты обязывались вводить на практике? Ее же никто не отменял, однако тенденция постепенно сошла на нет.
Теперь власти ввели более действенные меры, пожертвовав налоговыми поступлениями: с 1 июля 2026 года ставка НДС на ряд продуктов питания снизилась с 21 до 12%. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.
Сниженная ставка распространяется на четыре основные группы продуктов:
* все виды хлеба;
* коровье, козье и овечье молоко, включая безлактозное;
* свежее охлажденное мясо курицы, индейки, утки и гуся, а также субпродукты из птицы, включая разделанное, бескостное, нарезанное и рубленое мясо;
* свежие куриные яйца.
При этом льготная ставка не будет распространяться на:
* замороженное мясо;
* колбасные изделия и копчености;
* сладкую выпечку, пирожные и пирожки;
* сухари, гренки и панировочные сухари;
* ультрапастеризованное (UHT) молоко;
* сгущенное молоко;
* молочные продукты с добавками;
* растительные альтернативы молоку (например, овсяные и миндальные напитки); * мясной фарш, если содержание соли превышает 1%.
Страна происхождения продукта при этом роли не играет. Законодательство ЕС запрещает в рамках принципа свободы торговли вводить налоговые льготы только для местных производителей в ущерб иностранным.
По оценке Министерства финансов, новая мера обойдется государственному бюджету примерно в 10 миллионов евро. По другим оценкам, может составить 30 миллионов евро.
Министр экономики Викторс Валайнис объяснил, что у снижения НДС две основные цели: уменьшить стоимость жизни в Латвии и повысить конкурентоспособность латвийских производителей. Помимо контроля за ценами на продукты власти будут анализировать, как меняются производственные мощности местных предприятий и доля латвийской продукции на внутреннем рынке.
По расчетам министра экономики, если жители увеличат покупку продуктов латвийского происхождения хотя бы на 10%, это может способствовать созданию около 12 тысяч рабочих мест.
Передали ли магазины льготу покупателям?
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Янис Дубултс утверждает, что оснований опасаться недобросовестного применения сниженной ставки НДС нет.
«Все заинтересованы в том, чтобы снижение налога полностью дошло до покупателей, и именно так и будет», — заверил он на презентации, устроенной Центром защиты прав потребителей.
Но дело в том, что в супермаркетах цены на продукты питания могут меняться по несколько раз в день. И всегда можно сослаться на объективные причины. Например, в одном из торговых центров 30 июня продавались куриные яйца украинского производства по цене 1,59 евро за десяток.
Казалось бы, с 1 июля их цена должна была снизится на 9 процентных пунктов — до 1,47 евро. Однако этого не произошло — цена осталась прежней. А вот в другой торговой сети цены на яйца действительно снизились до 1,65 евро за десяток. Хотя причиной ценовой щедрости могло быть обычное затоваривание продукции, как произошло ранее со сливочным маслом. Тем более что летом цена на куриные яйца традиционно снижается.
Впрочем, власти обещают внимательно мониторить ситуацию и отслеживать недобросовестное повышение цен. Но в условиях рыночной экономики повлиять административно на цены невозможно. Хотя само по себе снижение НДС на общем фоне повышения налогов выглядит довольно необычным шагом.
По словам заместителя госсекретаря Министерства экономики Эдийса Шайцанса, формально применение сниженной ставки НДС означает сокращение бюджетных поступлений.
Однако эти деньги не исчезнут из экономики. Ведь многие жители Латвии живут от зарплаты до зарплаты и не имеют накоплений. Если они будут меньше платить за хлеб, молоко, мясо и яйца, освободившиеся средства потратят на другие товары и услуги, которые раньше не могли себе позволить. Поэтому итоговый эффект для экономики будет отличаться от первоначальных расчетов.
Кроме того, если более низкие цены приведут к увеличению потребления этих продуктов, часть бюджетных потерь может компенсироваться. Это станет ясно после завершения мониторинга, когда будут проанализированы объемы продаж.
А как у соседей?
Тем более что Латвия по сравнению с соседями по странам Балтии выглядит предпочтительнее. Так, в Литве действует стандартная ставка НДС в размере 21%. Сниженная 5-процентная ставка применяется только к ограниченному перечню товаров и услуг (определенные медицинские средства, некоторые печатные издания, услуги гостиниц). Продукты питания в этот список не входят.
Зато в Эстонии ставка НДС составляет 24%, и никакого льготного налогообложения продуктов питания не предусмотрено. В этой стране ставка НДС — одна из самых высоких в Евросоюзе. Не случайно многие эстонцы приезжают к нам закупать продукты и алкоголь. Ведь даже после повышения ставки акцизного налога в Латвии он дешевле.
Между тем в Польше по этой части скидок куда больше. В стране ставки НДС (VAT) на продукты питания составляют 5, 8 и 23% и зависят от степени обработки продукта.
Так, 5-процентная ставка применяется к большинству основных необработанных продуктов (мясо, рыба, молочные продукты — молоко, сыр, творог, хлеб, крупы, овощи, фрукты и яйца).
Для услуг общественного питания (кафе и рестораны) ставка составляет 8%. А вот на соки, кофе и чай, алкоголь, деликатесные продукты, к примеру торты и пирожные, ставка VAT уже 23%.
Пока прошло слишком мало времени, чтобы окончательно оценить эффект новой льготы. Если торговые сети действительно переложат снижение НДС на покупателей, экономия станет заметной. Если же цены останутся прежними, то главным выгодоприобретателем окажется вовсе не покупатель.
Александр ФЕДОТОВ
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