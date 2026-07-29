Не секрет, что за последние годы цены в Латвии выросли многократно. Так, в 2020 году литр молока часто стоил около одного евро, килограмм сливочного масла — 7 евро, десяток яиц можно было купить примерно за 1 евро, килограмм куриного филе — менее чем за 4 евро, килограмм свиного карбонада — за 3 евро, килограмм тогда еще популярного сыра «Российский» — за 4 евро.

Но это были средние цены, так как по скидкам продукты стоили еще дешевле. А вот сегодня многие покупатели признаются: без 50 евро купить даже самые необходимые продукты становится все труднее. До недавних пор государство в лице Министерства экономики занималось лишь увещеванием торговцев.

Помните о дешевой продовольственной корзине, которую супермаркеты обязывались вводить на практике? Ее же никто не отменял, однако тенденция постепенно сошла на нет.