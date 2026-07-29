-Конечно. Это очень важно. Потому что в это время каждому нужно определиться, на какой он стороне. Если на стороне агрессора, то мне совершенно незачем с ним разговаривать и нечего обсуждать. Так что времена, по большому счёту, очень хорошие настали — нет никакого разделённого общества. Есть те, кто за свет и те, кто против.

Те, кто «за мир во всем мире», кто говорит, что политикой не интересуется, для которых «всё не так однозначно», тоже для меня на стороне агрессора. Я бы хотел, чтобы вы это записали обязательно.

-Это интервью выйдет уже после фестиваля, так что не будет конфликта интересов. Накануне Лайма сказала, что, если на Латвию посыпятся российские бомбы, она перестанет разговаривать по-русски. Но ведь далеко не все русские поддерживают агрессию РФ в Украине…