-За последние годы атмосфера в латвийском обществе заметно изменилась. Вы как артист как это ощущаете?
-Да, изменилась, к сожалению…Хотя — я не думаю, что к сожалению. Все показали свои истинные лица. Это хорошо. Потому что всё уже понятно — кто за кого. Все уже знают про агрессора, про Российскую федерацию. Нет такого, что «я за мир во всём мире». Уже есть только или чёрное или белое.
— То есть, вы чётко делите людей по такому принципу?
-Конечно. Это очень важно. Потому что в это время каждому нужно определиться, на какой он стороне. Если на стороне агрессора, то мне совершенно незачем с ним разговаривать и нечего обсуждать. Так что времена, по большому счёту, очень хорошие настали — нет никакого разделённого общества. Есть те, кто за свет и те, кто против.
Те, кто «за мир во всем мире», кто говорит, что политикой не интересуется, для которых «всё не так однозначно», тоже для меня на стороне агрессора. Я бы хотел, чтобы вы это записали обязательно.
-Это интервью выйдет уже после фестиваля, так что не будет конфликта интересов. Накануне Лайма сказала, что, если на Латвию посыпятся российские бомбы, она перестанет разговаривать по-русски. Но ведь далеко не все русские поддерживают агрессию РФ в Украине…
-Я так смотрю: если человек принципиально не понимает, какие времена наступили, тогда я стану тоже очень принципиальным.
-Для вас определяющим является отношение к войне или к языку?
-К языку я ни к какому претензий не имею, но человеку надо понять, что сейчас все очень нервные. Вся грязь наслоилась на русский язык из-за того, что агрессоры его подняли на своё знамя. Что агрессоры и путинская власть решили, что им принадлежит русский язык. Они делят людей на тех, кто говорит по-русски и тех, кто не говорит, но должен, по их мнению.
Я лично претензий к русскому языку не имею, я считаю, что сам русскоязычный, потому что умею говорить на русском языке. Просто, если человек идёт мне навстречу, говорит «лабдиен», «свейки» и так далее, это вообще шикарно.
Я считаю, знать языки — это очень хорошо. Если не умеешь, надо учиться, я же вот смог выучить русский, когда-то вообще без акцента говорил, да и сейчас говорю не хуже вас. Знание языков только поможет влиться в общество. В такое, которое сейчас стало объединённым в эти трудные для Украины времена.
-Трудно назвать общество объединённым в то время, как со старейшего русского театра снимают афиши на русском.
-Просто надо понять, что все сейчас на нервах. И смотрят друг на друга с прищуром. На меня тоже некоторые смотрят выжидательно, и я стараюсь избегать ненужных острых ситуаций. Сейчас такое стрессовое время для всех, и все должны понять это и не провоцировать лишних конфликтов в обществе, не нагнетать нервозность, агрессию. Это время надо просто пережить, перетерпеть.
Язык используют как средство манипуляции, Но я уверен, добро победит, и мы вернёмся к спокойной жизни. Но прежние времена уже никогда не вернутся. Мы будем жить по-новому, все будем интегрироваться.
-Неужели русский вернётся в школы, на афиши?
-Обучение в школах надо было изменить ещё 30 лет назад, сейчас всем было бы легче. И что тут обижаться — это же Латвия, у нас один государственный язык.
-Надо ли уважение к языку прививать, прогоняя через экзамены стариков? Будут ли после этого их дети и внуки радостно строить вместе с вами новую Латвию?
-Идеально! Сейчас нет такого, что вот я плачу налоги и потому давайте нам наши права. Надо просто понять, какие сейчас времена и каким стало нервным население. Если надо, ну выучи язык и сдай экзамен. Я просмотрел программу, там абсолютно нет ничего сложного. Надо уметь поздороваться, купить хлеб, молоко…Когда эти люди сюда приехали 50 лет назад, они были высшей расой, но больше такого не будет.
Да, когда-то советские солдаты освободили латвийскую территорию, но после надо было уехать. А они остались, строили здесь советскую власть, которая угнетала латышей, депортировала, отобрала у них землю, дома…
-Кто как не латышские стрелки укрепляли советску власть в самом Кремле, в НКВД. Уж если делить историческую ответственность, то честно…
-Согласен. Но латышские стрелки думали, что борются за идею. За независимую Латвию. И были обмануты той же советской властью.
-Как и остальные советские народы. У всех же отобрали право частной собственности, землю, дома, раскулачивали…
-Понимаю. Но я говорю про Латвию и не лезу в жизнь других народов.
-Тут встаёт вопрос о коллективной ответственности. По-вашему, она есть или её нет? Были латыши, которые поддерживали советскую власть и которые не поддерживали. Должны ли все русские отвечать сейчас за агрессию РФ против Украины?
-Те латыши, которые были чиновниками и проводили в жизнь русификацию, безусловно, предатели. Чтоб латыши не стали бунтовать, им оставили видимость развития культуры. Что до нынешних жителей России — те, кто остался в стране и кормит нынешнюю власть, Путина, своими налогами, я считаю, несут ответственность за её действия. Как и многие уехавшие, кстати, ведь единицы высказываются открыто против войны.
Да, я знаю про одиночные пикеты в России. К сожалению, они не меняют ситуации. Смысл есть, если хочется что-то менять во власти России надо собирать единомышленников. И собрать так много, чтобы на пикет идти толпой тысячами.
-Вам возразят: латыши ведь не сопротивлялись когда-то, как те же украинцы сейчас. Логично ли требовать этого от русских, остающихся в России?
— Мы малый народ и сопротивлялись как могли. Прятали своих партизан в погребах, зарубежные латыши помогали, чем могли. И мы ничего не забывали.
-Должны ли вообще люди культуры высказываться о политике? Вот Лайму в соцсетях подвергли критике за то, что она на фестивале пела песни на русском языке. С другой стороны, она сказала, что перестанет говорить на русском, если на Латвию начнут сыпаться бомбы. В любом случае ею кто-то недоволен.
-Любой человек, в том числе и артист, может и должен высказывать своё мнение. Конечно, всегда найдутся недовольные, но это их дело. Сидеть на двух стульях, как сейчас делают многие мои бывшие коллеги в России, просто неудобно. И долго так не просидишь.
У Лаймы своя позиция — она её высказывает. У меня своя — и я не боюсь критики. Я перестал публично выступать на русском языке, по меньшей мере, до тех пор, пока идёт война. А в жизни, я считаю, мы все должны говорить на одном языке — языке любви. Если люди стремятся к взаимопониманию, они всегда смогут понять друг друга. И сейчас для этого идеальная ситуация. Поэтому на тусовках пою на русском с удовольствием.
Раньше мы жили каждый в своём пузыре и не пересекались практически. Сейчас сама ситуация подталкивает нас к сближению. Вот вы мне позвонили и начали разговор на латышском, а ведь так не было раньше никогда. Это знак уважения. И я разговариваю с вами на русском. И мы понимаем друг друга.
-Когда и если российские бомбы (о чем говорила Лайма) будут падать на Латвию, достанется всем без разбору. Но на русском о такой опасности предупреждать не будут…
-Ну, дай Бог выжить тем, которые не понимают сообщений на латышском. Потому что сейчас надо точно включить мозги и начать понимать ситуацию, в которой ты находишься. Оторваться от телевизора и думать своей головой.
-Напоследок — что бы вы хотели сказать своим местным русскоязычным зрителям, которые продолжают следить за вашим творчеством, слушать ваши песни?
-Я им уже в общем многое сказал. И буду продолжать говорить. Тем из них, кто продолжает поддерживать Путина, я бы посоветовал не слушать мою музыку и моим творчеством не интересоваться. И не приходить на мои концерты. А тех, кто разделяет мои взгляды, уважает независимость Украины и её храбрых солдат, я всегда рад видеть на своих концертах по всей Латвии.
Елена СЛЮСАРЕВА
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