По словам Рынски, внимание дочери Пугачёвой Лизы привлекла пожилая такса, которой из-за возраста было тяжело ходить. В ответ певица сравнила состояние собаки со своим.
«Ну, я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но я ещё жива. Пусть и она живёт. И с удовольствием!» — процитировала Пугачёву Рынска.
При этом она отметила, что во время этой прогулки певица была без трости и передвигалась достаточно бодро.
В последние годы Пугачёва редко рассказывает о здоровье и личной жизни. Лето она традиционно проводит в Юрмале, куда в этом году приехала вместе с 12-летними двойняшками Гарри и Лизой.
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