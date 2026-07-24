«Ну, я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но я ещё жива. Пусть и она живёт. И с удовольствием!» — процитировала Пугачёву Рынска.

При этом она отметила, что во время этой прогулки певица была без трости и передвигалась достаточно бодро.