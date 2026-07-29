Возврат денег должен быть произведен не позднее чем через 14 дней со дня отмены мероприятия. Владельцам билетов рекомендуют следить за официальной информацией организатора концерта и продавца билетов, а также сохранить документы о покупке и подтверждения оплаты.
Если деньги не будут возвращены в установленный срок или возникнут другие проблемы, потребителям следует сначала письменно обратиться к организатору мероприятия и попытаться урегулировать вопрос во внесудебном порядке.
Центр защиты прав потребителей намерен следить за соблюдением прав зрителей.
О том, что запланированный на 29 июля концерт Pitbull на Большой эстраде Межапарка отменен, стало известно вечером 28 июля. Организаторы объяснили решение техническими проблемами, возникшими во время монтажа концертного оборудования.
«Оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие технические проблемы и обеспечить необходимые стандарты технического проведения мероприятия», — говорилось в сообщении организаторов.
Информацию о дальнейших действиях владельцам билетов обещали направить по электронной почте.
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