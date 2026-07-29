О том, что запланированный на 29 июля концерт Pitbull на Большой эстраде Межапарка отменен, стало известно вечером 28 июля. Организаторы объяснили решение техническими проблемами, возникшими во время монтажа концертного оборудования.

«Оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие технические проблемы и обеспечить необходимые стандарты технического проведения мероприятия», — говорилось в сообщении организаторов.

Информацию о дальнейших действиях владельцам билетов обещали направить по электронной почте.