Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация свидетельствует, что в Латвии литр бензина 95-й марки на неделе с 20 по 26 июля стоил в среднем 1,885 евро. На предыдущей неделе средняя цена на бензин 95-й марки составляла 1,812 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,768 евро за литр.
Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составила 1,936 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена на дизельное топливо составляла 1,798 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,705 евро за литр.
На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена на бензин 95-й марки выросла на 25,1%, а на дизельное топливо — на 29,9%.
Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению влияния цен на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Сниженную акцизную ставку планировалось применять до 30 июня этого года, однако затем коалиционные партии договорились сохранить ее до конца года.
Рекордная цена на дизельное топливо была достигнута в этом году на неделе с 6 по 12 апреля — 2,12 евро за литр. Рекорд средней цены на 95-й бензин был достигнут в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня — 2,104 евро за литр.
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