Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составила 1,936 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена на дизельное топливо составляла 1,798 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,705 евро за литр.

На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена на бензин 95-й марки выросла на 25,1%, а на дизельное топливо — на 29,9%.