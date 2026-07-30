На фоне все более длительных и жарких летних сезонов в Европе Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупреждает (источник на испанском языке), что отдельные бактерии находят все более благоприятные условия для размножения, особенно в теплых прибрежных водах с низкой соленостью.

Хотя риск подхватить такие инфекции остается невысоким, эксперты напоминают, что простые меры профилактики позволяют свести вероятность заражения к минимуму в летние месяцы, когда миллионы людей отправляются на пляжи, в бассейны, к рекам и другим местам для купания и отдыха.