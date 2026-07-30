Аномально высокая температура не только сделала это лето в Испании рекордно жарким, но и может увеличить риск инфекций, связанных с водой, таких как вибриоз, «отит пловцов», гастроэнтериты, а также некоторые инфекции кожи и мочевыводящих путей.
На фоне все более длительных и жарких летних сезонов в Европе Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупреждает (источник на испанском языке), что отдельные бактерии находят все более благоприятные условия для размножения, особенно в теплых прибрежных водах с низкой соленостью.
Хотя риск подхватить такие инфекции остается невысоким, эксперты напоминают, что простые меры профилактики позволяют свести вероятность заражения к минимуму в летние месяцы, когда миллионы людей отправляются на пляжи, в бассейны, к рекам и другим местам для купания и отдыха.
Жара способствует размножению бактерий
По данным ECDC, повышение температуры воды вместе с изменениями окружающей среды и ростом числа поездок летом меняет распространение ряда инфекционных заболеваний в Европе.
Среди них особенно выделяется вибриоз — инфекция, вызываемая бактериями рода Vibrio, которые естественным образом обитают в определенных прибрежных водах в самые теплые месяцы года. Эти бактерии активно размножаются в районах с низкой соленостью, например в устьях рек и эстуариях, а также могут присутствовать в сырой или плохо приготовленной продукции моря, особенно в устрицах. Некоторые виды, такие как Vibrio vulnificus, в быту получили название «плотоядные бактерии» из‑за способности в крайне редких случаях вызывать тяжелые поражения тканей.
Европейское агентство обновило даже интерактивную карту (источник на испанском языке), которая позволяет определить районы с повышенным риском заражения в зависимости от экологических условий.
Как избежать инфекции при купании
Большинство случаев можно предотвратить при помощи совсем несложных мер. Главная рекомендация ECDC — избегать контакта с водой при наличии открытых ран, порезов, ссадин или недавно сделанных пирсингов, поскольку бактерии могут проникать в организм через поврежденную кожу.
Если отказаться от купания невозможно, специалисты советуют закрывать раны полностью водонепроницаемыми повязками. Кроме того, после выхода из воды стоит промыть любой порез или ссадину чистой пресной водой, чтобы снизить риск инфекции.
Эксперты также рекомендуют внимательно относиться к употреблению морепродуктов. Отказ от сырых или плохо приготовленных устриц и других моллюсков и тщательная термическая обработка даров моря помогают предотвратить заражение бактериями Vibrio.
Кому грозит наибольший риск?
Заразиться может любой человек, однако ECDC отмечает, что риск тяжелого течения заболевания выше у людей с ослабленной иммунной системой, хроническими болезнями печени и другими серьезными сопутствующими патологиями.
В таких случаях особенно важно соблюдать повышенные меры предосторожности как при купании, так и при употреблении морепродуктов.
Испания: лето под знаком аномальной жары
Испания этим летом переживает несколько последовательных волн жары и температуры, значительно превышающие норму в большей части страны. Хотя ECDC особенно выделяет Балтийское море и отдельные европейские эстуарии как регионы с наиболее благоприятными условиями для роста Vibrio, центр подчеркивает, что потепление вод, связанное с изменением климата, расширяет ареал, где эти бактерии могут развиваться.
Поэтому специалисты настаивают на необходимости соблюдать простые профилактические меры и отслеживать состояние окружающей среды в летние месяцы.
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