Около 22:30 поступил вызов на бульвар Райниса в Риге: в городском канале находился человек. К моменту прибытия пожарных очевидец уже вытащил пострадавшего из воды. Пожарные передали спасенного медикам Службы неотложной медицинской помощи.

За сутки пожарные также реагировали на вызовы, связанные с возгоранием кучи веток, предметов домашнего обихода, мусора, конструкций крыши и оставленной без присмотра на плите еды.