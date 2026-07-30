За минувшие сутки VUGD получила в общей сложности 54 вызова: десять — на тушение пожаров, 30 — на проведение спасательных работ, а также 14 ложных вызовов.
Около 14:00 поступил вызов в волость Вандзене (Талсинский край): горели открытым пламенем второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома. Пожарные предотвратили переброску огня на соседние постройки.
Вечером, около 20:00, пожарные выехали в волость Кандава (Тукумский край) на поиски грибника, заблудившегося в лесу. На квадроцикле они обследовали территорию, где человека видели в последний раз. В ходе поисков они встретили человека, который уже нашел пропавшего грибника; после этого спасенного вывезли из леса на квадроцикле.
Около 22:30 поступил вызов на бульвар Райниса в Риге: в городском канале находился человек. К моменту прибытия пожарных очевидец уже вытащил пострадавшего из воды. Пожарные передали спасенного медикам Службы неотложной медицинской помощи.
За сутки пожарные также реагировали на вызовы, связанные с возгоранием кучи веток, предметов домашнего обихода, мусора, конструкций крыши и оставленной без присмотра на плите еды.
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