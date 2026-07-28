Женщина по имени Анастасия просит откликнуться всех, кто может помочь. Ситуацию она описывает так.
-Ищу свидетелей происшествия, которое произошло вчера около 20:30 недалеко от 95-й школы.
Моему сыну 14 лет. Он спокойно шёл домой с двумя подругами, когда на него напал старшеклассник. По словам сына, тот схватил его, потащил в сторону поликлиники, несколько раз ударил кулаком по лицу, заставил встать на колени и унижал.
Причиной, предположительно, стал инцидент, произошедший ранее во время игры в футбол: мой сын случайно попал мячом в лицо младшему брату нападавшего (примерно 10 лет). Сын сразу же извинился.
У происшествия есть свидетели. Сегодня мы обращаемся в полицию с заявлением, а также будем просматривать записи с камер видеонаблюдения.
Если кто-то видел произошедшее или располагает какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь со мной. Буду очень благодарна за любую помощь.
Комментаторы добавляют своих впечатлений:
-К сожалению, проблема не только на футбольном поле. По району ходит компания подростков, которая цепляется к детям: запугивает, требует деньги, отбирает вещи, оскорбляет и может применить силу.
ФОТО имиджевое
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