Причиной, предположительно, стал инцидент, произошедший ранее во время игры в футбол: мой сын случайно попал мячом в лицо младшему брату нападавшего (примерно 10 лет). Сын сразу же извинился.

У происшествия есть свидетели. Сегодня мы обращаемся в полицию с заявлением, а также будем просматривать записи с камер видеонаблюдения.

Если кто-то видел произошедшее или располагает какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь со мной. Буду очень благодарна за любую помощь.