После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лиелупе — Дриксы ГСОС провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка.
Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) на воде были установлены абсорбирующие боны.
В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения.
ГСОС сотрудничает с учреждением Елгавского самоуправления «Pilsētsaimniecība», полицией Елгавского самоуправления и ГПСС и продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего.
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