Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) на воде были установлены абсорбирующие боны.

В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения.