Если не хватает стажа
Государственное социальное обеспечение
Если у жителя не хватает страхового стажа для назначения государственной пенсии по старости, ему назначается государственное пособие социального обеспечения. Оно выплачивается с наступлением пенсионного возраста и по заявлению жителя, — информирует Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Пенсионный возраст в Латвии в 2026 году – 65 лет и для мужчин, и для женщин. Страховой стаж для назначения государственной пенсии – 20 лет.
Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения по старости – 187 евро в месяц.
Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения в случае потери кормильца:
— на ребенка до 7 лет – 213 евро;
— с 7 лет – 255 евро…
Непредвиденные обстоятельства
Поддержка в случае инвалидности
Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, как и прежде, зависит от занятости. Получателям, не имеющим работы, выплачивается дополнительная сумма.
* 1-я группа инвалидности:
— для работающих — 261,80 евро в месяц, с инвалидностью с детства — 298,20 евро;
— для неработающих — 340,34 евро в месяц, с инвалидностью с детства — 387,66 евро.
* 2-я группа инвалидности:
— для работающих — 224,40 евро в месяц, с инвалидностью с детства — 255,60 евро;
— для неработающих — 269,28 евро в месяц, с инвалидностью с детства — 306,72 евро.
* 3-я группа инвалидности:
— независимо от занятости – 187 евро в месяц, с инвалидностью с детства – 213 евро…
«Чернобыльцам», безработным…
Господдержка разным группам жителей
Государственное пособие социального обеспечения выплачивается также нескольким наименее социально защищенным группам жителей.
1. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьям погибших участников ликвидации последствий аварии — 187 евро в месяц.
2. Пособие на похороны в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица, — в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 х 187).
3. Пособие на похороны в случае смерти безработного — в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 х 187).
4. Компенсация ущерба (несчастный случай на производстве до 1 января 1997 года) для лиц, кому пособие определяется в размере страхового пособия по инвалидности, – 187 евро в месяц.
5. Размер пособия соцобеспечения по безработице — 60% от удвоенной суммы государственного пособия соцобеспечения (от 374 евро)…
Государственная компенсация
При потере трудоспособности
В определенных случаях при потере трудоспособности (например на рабочем месте) государство назначает пострадавшему компенсацию по потере трудоспособности. Ее ежемесячный размер зависит от установленной лицу группы инвалидности.
— 1-я группа — 340,80 евро в месяц, при инвалидности с детства — 408,00 евро;
— 2-я группа — 298,20 евро, при инвалидности с детства – 357 евро;
— 3-я группа – 213 евро, при инвалидности с детства – 255 евро…
Размер пенсии
Пора на заслуженный отдых
При назначении пенсии по старости используется формула расчета пенсии, которая учитывает как социальные отчисления после 1 января 1996 года, так и стаж пенсионера до этой даты.
Если у человека есть страховой стаж, необходимый для начисления пенсии по возрасту, но страховые накопления невелики, то государство назначает ему минимальную пенсию. Она зависит от размера стажа будущего пенсионера.
Минимальный размер пенсии определяется путем применения коэффициента 1,2 к расчетной базе минимальной пенсии по старости — 213 евро, а для лиц с инвалидностью с детства – 255 евро, плюс за каждый последующий год, превышающий страховой период, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), сумма увеличивается на 2% от расчетной базы минимальной пенсии по старости.
Если страховой стаж человека в Латвии составляет:
— не менее 20 лет (или если пенсия была назначена до 31 декабря 2025 года с более коротким страховым стажем, необходимым для назначения пенсии по старости), то размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 255,60 евро (213 х 1,2), а для лиц с инвалидностью с детства – 306,00 евро (255 х 1,2);
— 21 год и более, то размер минимальной пенсии по старости определяется путем увеличения ее на 4,26 евро за каждый год страхового стажа, а для лиц с инвалидностью с детства – на 5,10 евро за каждый год страхового стажа…
По случаю потери кормильца
Установлены минимальные пенсии
Пенсия по случаю потери кормильца семьи или компенсация в случае потери кормильца также имеет гарантированный минимальный размер.
В настоящее время минимальный размер этой пенсии в месяц на каждого ребенка составляет:
— с рождения до 7 лет – 213 евро (было — 189 евро);
— с 7 лет – 255 евро (было — 189 евро).
Зависит от группы
Пенсии людям с инвалидностью
Установлены минимальные ежемесячные пенсионные выплаты жителям с инвалидностью. Размер пенсии зависит от группы инвалидности:
— 1-я группа — 340,80 евро в месяц, с инвалидностью с детства — 408 евро;
— 2-я группа — 298,20 евро, с инвалидностью с детства — 357 евро;
— 3-я группа — 213 евро, с инвалидностью с детства – 255 евро.
Жители с инвалидностью имеют право на дополнительные налоговые льготы:
— 154 евро в месяц (1 848 евро в год) — для лица, которому присвоена 1-я или 2-я группа инвалидности;
— 120 евро в месяц (1 440 евро в год) — для лица с инвалидностью 3-й группы.
Лицо, имеющее в соответствии с нормативными актами статус политически репрессированного лица или члена национального движения сопротивления, имеет право на дополнительную налоговую льготу в размере 154 евро в месяц (1 848 евро в год)…
читатель спрашивает
Об оплате лечения
Помогают ли в этом пенсионерам?
-Пенсия у меня 490 евро, хотя в 1980-х работала на вредной работе. Сейчас надо пройти обследование – врач готовит направление в больницу. Надо сделать УЗИ, компьютерную томографию, эхограмму. Но по госцене не попасть, а платить 80 и 150 евро за каждое обследование я не могу. У меня инвалидность 3-й группы.
Положена ли какая-то социальная помощь на оплату лечения пенсионерам и инвалидам?
Римма ИЗОТОВА,
Рига
Инвалидам 1-й и 2-й групп, лицам, имеющим статус нуждающегося лица, государство оплачивает медицинские услуги (по цене взноса пациента).
Социальную помощь можно просить в своем самоуправлении, если житель соответствует определенным критериям. Например, задекларировавшие место жительства в Риге, если их домохозяйства признаны малоимущими или малообеспеченными, могут просить пособие по уходу за здоровьем.
1. Для пенсионеров/инвалидов/получателей государственного пособия социального обеспечения – 100 евро в год для покрытия установленной государством обязательной доплаты пациента за медицинские манипуляции, обследования, консультации специалистов.
2. Помощь для покрытия доплаты пациента предоставляется, если после оплаты пребывания в больнице и оплаты аренды квартиры и коммунальных услуг семье не обеспечивается гарантированный минимальный уровень дохода. Размер пособия рассчитывается по формуле.
3. Помощь согласно фактическим расходам, в пределах суммы, указанной в документе, удостоверяющем оплату части компенсированных государством лекарственных средств.
4. Пенсионерам/инвалидам/получателям государственных пособий социального обеспечения полагается помощь в размере до 345 евро в год в качестве компенсации за оплату средств при недержании мочи или мочевых катетеров на основании платежных документов…
(!) Больше информации — на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:
www.vsaa.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА
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