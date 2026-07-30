Пенсия по случаю потери кормильца семьи или компенсация в случае потери кормильца также имеет гарантированный минимальный размер.

В настоящее время минимальный размер этой пенсии в месяц на каждого ребенка составляет:

— с рождения до 7 лет – 213 евро (было — 189 евро);

— с 7 лет – 255 евро (было — 189 евро).

Зависит от группы

Пенсии людям с инвалидностью

Установлены минимальные ежемесячные пенсионные выплаты жителям с инвалидностью. Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

— 1-я группа — 340,80 евро в месяц, с инвалидностью с детства — 408 евро;

— 2-я группа — 298,20 евро, с инвалидностью с детства — 357 евро;

— 3-я группа — 213 евро, с инвалидностью с детства – 255 евро.

Жители с инвалидностью имеют право на дополнительные налоговые льготы:

— 154 евро в месяц (1 848 евро в год) — для лица, которому присвоена 1-я или 2-я группа инвалидности;

— 120 евро в месяц (1 440 евро в год) — для лица с инвалидностью 3-й группы.

Лицо, имеющее в соответствии с нормативными актами статус политически репрессированного лица или члена национального движения сопротивления, имеет право на дополнительную налоговую льготу в размере 154 евро в месяц (1 848 евро в год)…

читатель спрашивает

Об оплате лечения

Помогают ли в этом пенсионерам?

-Пенсия у меня 490 евро, хотя в 1980-х работала на вредной работе. Сейчас надо пройти обследование – врач готовит направление в больницу. Надо сделать УЗИ, компьютерную томографию, эхограмму. Но по госцене не попасть, а платить 80 и 150 евро за каждое обследование я не могу. У меня инвалидность 3-й группы.

Положена ли какая-то социальная помощь на оплату лечения пенсионерам и инвалидам?

Римма ИЗОТОВА,

Рига

Инвалидам 1-й и 2-й групп, лицам, имеющим статус нуждающегося лица, государство оплачивает медицинские услуги (по цене взноса пациента).

Социальную помощь можно просить в своем самоуправлении, если житель соответствует определенным критериям. Например, задекларировавшие место жительства в Риге, если их домохозяйства признаны малоимущими или малообеспеченными, могут просить пособие по уходу за здоровьем.

1. Для пенсионеров/инвалидов/получателей государственного пособия социального обеспечения – 100 евро в год для покрытия установленной государством обязательной доплаты пациента за медицинские манипуляции, обследования, консультации специалистов.

2. Помощь для покрытия доплаты пациента предоставляется, если после оплаты пребывания в больнице и оплаты аренды квартиры и коммунальных услуг семье не обеспечивается гарантированный минимальный уровень дохода. Размер пособия рассчитывается по формуле.

3. Помощь согласно фактическим расходам, в пределах суммы, указанной в документе, удостоверяющем оплату части компенсированных государством лекарственных средств.

4. Пенсионерам/инвалидам/получателям государственных пособий социального обеспечения полагается помощь в размере до 345 евро в год в качестве компенсации за оплату средств при недержании мочи или мочевых катетеров на основании платежных документов…

(!) Больше информации — на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА