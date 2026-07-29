Свежий снег появился на высокогорном Плато Муз на высоте около 2648 метров. За несколько часов температура там резко упала, и часть склонов побелела. Для конца июля такое явление считается необычным, хотя возле самых высоких вершин Олимпа температура иногда может опускаться достаточно низко для кратковременного снегопада.
Greece experienced a surprise snowfall at the end of July; snow fell on Mount Olympus. #breakıngnews pic.twitter.com/T1PSlMaelZ
— Vega (@Vega12991453) July 28, 2026
Совсем другая картина наблюдалась в Афинах. На столицу обрушилась мощная гроза с сильным дождём, градом, молниями и порывистым ветром. Вода затопила дороги, в нескольких районах были повалены деревья, повреждены автомобили и элементы городской инфраструктуры.
Непогода нарушила и работу пригородных поездов. Повреждения системы электроснабжения привели к задержкам, отменам рейсов и временной остановке движения на отдельных участках.
Пожарная служба получила 940 вызовов в Аттике, Центральной Греции и Фессалии. Большинство обращений были связаны с поваленными деревьями, опасными конструкциями и откачкой воды.
Так за один день Греция получила сразу две почти противоположные погодные картины: заснеженные вершины Олимпа и затопленные улицы Афин.
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