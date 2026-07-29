Совсем другая картина наблюдалась в Афинах. На столицу обрушилась мощная гроза с сильным дождём, градом, молниями и порывистым ветром. Вода затопила дороги, в нескольких районах были повалены деревья, повреждены автомобили и элементы городской инфраструктуры.

Непогода нарушила и работу пригородных поездов. Повреждения системы электроснабжения привели к задержкам, отменам рейсов и временной остановке движения на отдельных участках.