И ночью, и днем будет дуть слабый ветер. В ночные часы местами возможен туман.
Температура воздуха ночью опустится до +11…+17 градусов, днем повысится до +23…+28 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым. Температура воздуха составит около +17 градусов ночью и до +26 градусов днем.
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