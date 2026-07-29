29 июля 2026 07:41 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Погода

Облаков станет больше, но дожди обойдут Латвию стороной

В среду, 29 июля, воздух в Латвии прогреется до +19…+24 градусов. Облаков в течение дня станет больше, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.