Наиболее солнечная погода сохранится в Видземе и Латгале. Ветер будет слабым или умеренным и подует преимущественно с запада.
В Риге солнце временами скроется за облаками, но дождя не ожидается. Слабый юго-западный ветер постепенно сменится северо-западным, температура воздуха достигнет +23 градусов.
Погоду в стране определяет область высокого атмосферного давления. Оно составит 1015-1019 гектопаскалей на уровне моря.
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