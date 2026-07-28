«Этого не происходит ни в одной европейской стране — более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов», — говорит министр.
На заседании правительства Абу Мери заявил, что в нынешней системе пациентов иногда пересылают из одной больницы в другую, и они получают необходимую помощь с опозданием. В результате у человека может возникнуть инвалидность или угроза жизни.
По его словам, при подготовке изменений Минздрав определил функции каждой больницы и фактическое количество доступных на месте специалистов. С больницами было проведено более 100 совещаний, на которых обсуждались идеи и планы развития лечебных учреждений.
Министр отметил, что в ряде лечебных учреждений формально предусмотренные специалисты фактически не находятся на месте, и соответствующая помощь не предоставляется. Поэтому требования к больницам были приспособлены к имеющемуся числу специалистов и потоку пациентов.
В министерстве подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также неоднократно указывал, что реформа не предусматривает закрытия больниц. Во всех больницах сохранится доступность неотложной медицинской помощи и прием пациентов, а также врачи, лабораторные и диагностические исследования в круглосуточном режиме.
Минздрав добавил, что общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала.
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