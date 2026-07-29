В четверг и пятницу небо будет частично облачным, вероятность осадков останется низкой. Однако во второй половине пятницы дожди и грозы могут начаться в Курземе, а позднее распространиться и на другие регионы страны.
В четверг самая высокая температура также ожидается в Земгале — до +28 градусов.
С субботы погода станет немного прохладнее. Осадков, вероятно, будет немного, хотя прогнозы метеорологических моделей пока различаются.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии будет близка к многолетней норме или немного ниже нее. Количество осадков также ожидается примерно на обычном для этого времени уровне.
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