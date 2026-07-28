Статья «Ведомостей» вышла еще 25 июля. Изначально декабристы в ней не были отмечены «нежелательными», свидетельствует копия статьи в веб-архиве от 25 июля. Когда именно появилась пометка и почему, неясно. В копии от 27 июля она уже есть: причем только в одном случае упоминания декабристов, хотя всего этого слово встречается в тексте трижды. Сейчас пометку уже снова убрали.