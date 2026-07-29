Репутация русских стоит в Англии на высоком уровне. Русское общество не держится особняком по отношению к английскому. В Лондоне проживает бывший российский посол Е. В. Саблин, и поныне как нельзя лучше представляющий интересы русских. Я бы сказала, он высоко держит флаг настоящей России, той, с которой непрерывно связаны благородство, честь и верность. Вся его жизнь направлена на оказание помощи бедным русским.

Недаром его дом получил название «Русского дома». Каждый приходящий русский не остается там без внимания. В нижнем этаже его дома помещается русский Красный Крест. Верхний этаж, где проживает сам хозяин, нередко является местом паломничества русских и англичан, привлекаемых сюда богатством картин, гравюр, дорогих редких коллекций и ценных произведений искусства. При входе же в дом в глаза бросается огромное бело-сине-красное полотнище, такое близкое и в то же время такое далекое, всегда вызывающее противоречивые чувства, навевающие радость и грусть.