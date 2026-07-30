The Project Sunrise @Airbus A350-1000ULR has touched down in Toulouse, France after completing a 24 hour 24 minute non-stop flight from Melbourne, Australia.
The aircraft flew northeast over the Pacific, over the US and Canada, then across the Atlantic and south over the UK to… pic.twitter.com/mnnXPvfosV
— Qantas (@Qantas) July 28, 2026
;
В небе лайнер провёл 24 часа 24 минуты. За это время он преодолел 23 075 километров, пересёк Тихий и Атлантический океаны и пролетел над тремя континентами. Это был испытательный полёт, поэтому обычных пассажиров в салоне не было.
Специально модифицированный самолёт получил дополнительный топливный бак объёмом 20 тысяч литров. В будущем такие машины должны выполнять беспосадочные рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк.
Первые регулярные полёты планируют начать в 2027 году. Пассажирам придётся провести в кресле около 20 часов, поэтому в салоне предусмотрят специальную зону, где можно будет размяться и немного прийти в себя.
А пока Airbus доказал главное: теперь человек может вылететь из Австралии, встретить в воздухе новый день и только потом оказаться в Европе.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.