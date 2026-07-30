В небе лайнер провёл 24 часа 24 минуты. За это время он преодолел 23 075 километров, пересёк Тихий и Атлантический океаны и пролетел над тремя континентами. Это был испытательный полёт, поэтому обычных пассажиров в салоне не было.

Специально модифицированный самолёт получил дополнительный топливный бак объёмом 20 тысяч литров. В будущем такие машины должны выполнять беспосадочные рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Первые регулярные полёты планируют начать в 2027 году. Пассажирам придётся провести в кресле около 20 часов, поэтому в салоне предусмотрят специальную зону, где можно будет размяться и немного прийти в себя.