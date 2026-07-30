Ожидается переменная облачность, в западных регионах страны и на Видземском побережье будет солнечнее. Осадков не ожидается.
Сохранится слабый или умеренный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, дождя не будет, температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Погодные условия определяются областью высокого давления. Атмосферное давление составляет 1019-1022 гектопаскалей на уровне моря.
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