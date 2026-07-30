30 июля 2026 07:54 ⏱ 1 мин чтения © LETA# Погода

Самый теплый день ожидается в Курземе и Земгале

LETA

В четверг температура воздуха в Латвии поднимется до +22–+28 градусов, по прогнозам синоптиков, самый теплый день ожидается в Курземе и Земгале.