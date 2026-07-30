— Хотели бы вы, чтобы дочка и сыновья пошли по вашим стопам?

— Этот вопрос мы часто обсуждаем с коллегами-музыкантами. Я считаю, что должна показать своим детям классическую музыку и дать базовое образование в этой сфере. Музыка обогащает человека, развивает в культурном плане, дарит умение слушать и слышать. Моя дочка уже занимается на фортепиано, а сыновьям еще рано — им бы побегать-попрыгать. Но уже сейчас все дети — как старшая, так и младшие — с огромным пиететом относятся к моему аккордеону. Называют его «мамин акко» (улыбается.). Это было их второе слово — после слова «мама».

Как сложится жизнь детей дальше — предугадать сложно. Если они не смогут жить без музыки, я скажу: «Ок, выбирайте профессию музыканта. Но если вы можете обойтись без музыки, то в эту сферу лучше не идти». Я как никто знаю все подводные камни этой профессии, какой бы гламурной со стороны она ни казалась.

— Легко ли это — находить баланс между обязанностями мамы троих детей и жизнью музыканта, который гастролирует по всему миру?

— Такого баланса, наверное, не существует. Даже если ты очень стараешься держать равновесие, все равно что-то перевешивает в одну или другую сторону. Невозможно быть всем сразу — и мамой, и артисткой. Значит, надо поочередно. Поэтому когда я в гастрольном туре — полностью нахожусь на стороне музыки, а когда дома — полностью посвящаю себя дому и детям…

Пусть утро будет добрым!

— Удается ли вам находить время для себя?

— С трудом. Но я стараюсь. Помните надпись в самолете? «В случае разгерметизации салона наденьте кислородную маску сначала на себя, а потом — на ребенка». Как бы странно это ни звучало, но поступать надо именно так.

Свободного времени у меня очень мало, почти нет, но когда оно выдается, я с удовольствием читаю книги, слушаю подкасты… У меня есть заветная мечта — выспаться. С тремя маленькими детьми это невозможно.

— Тем не менее вы великолепно выглядите. Запросто могли бы выступать на конкурсах красоты или пожинать лавры топ-модели. А еще, судя по вашим выступлениям, вы неисправимая оптимистка…

— Ой, спасибо! Я на самом деле люблю улыбаться. Мне кажется, что с улыбкой легче жить, и стараюсь это привить своим детям. Я говорю им: «Проснулся — обязательно скажи: «Доброе утро!» Иначе утро не будет добрым».

Мы сами создатели своего настроения. Хотя честно признаюсь: быть оптимисткой у меня получается не всегда. Посмотрите, какая вокруг жизнь, как стремительно она меняется и совсем не в позитивном направлении.

Единственное, что наших силах — это создавать вокруг себя свой маленький мир, потому что глобальные вопросы мы не решим, а вот зарядить позитивом своих родных и близких— это в наших руках.

Наше внутреннее состояние, наше настроение проецируются на нашу внешность. Все, что мы в себя закладываем, отражается на лице. Значит, нужно закладывать позитив и улыбку — для женщин это особенно важно…

Досье

Ксения Сидорова родилась в 1988 году в Риге. Осваивала азы игры на аккордеоне в 1-й музыкальной школе (педагог — Мария Гаселе). Позже с отличием окончила Лондонскую Королевскую музыкальную академию (класс Оуэна Мюррея). 13 лет прожила в Англии и 5 лет — в Испании, гастролируя по всему миру с концертами. Лауреат множества музыкальных наград и призов: Lady Theodore Holland, Friends of the Royal Academy of Music Wigmore Award, Martin Musical Scholarship Fund Award, Friends of Philharmonia Orchestra Award, Philip&Dorothy Green Award, латвийского приза «Большая музыкальная награда» и др.

Выпустила несколько музыкальных альбомов и дисков: Ksenija Sidorova: Classical Accordion, Fairy Tales («Сказки»), Carmen (Кармен») с произведениями Жоржа Бизе и др.

Мама троих детей. Муж — испанец Хосе Луис Аризага Лобето — к музыке отношения не имеет.

Елена СМЕХОВА

Фото из личного архива и официального сайта Ксении Сидоровой.