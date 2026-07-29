А как насчет потенциальных инвесторов?
Общеизвестно, что Латвия и Рига привлекают меньше иностранных инвесторов и туристов, чем соседние страны. Причина в том, что Рига требует денег и безжалостно их взимает: плату берут за парковку, за возможность дышать воздухом и просто за пребывание в городе.
Остановка, парковка или ошибка при вождении, оборачивающиеся штрафом в 40 или 80 евро, — обычное дело для тех, кто не сумел мгновенно разобраться в рижских дорожных знаках, случайно выехал на полосу для общественного транспорта или припарковался в зоне платной стоянки.
Поездка в Ригу на автомобиле — сплошное мучение. Оставлять машину в центре города не хочется из-за непомерно высокой стоимости парковки — будь то у рынка, в самом центре или в любом другом месте.
«Дельцы», захватившие контроль над парковками, не несут никакой ответственности: если автомобиль угонят или повредят, предъявить им претензии невозможно. Доступная и удобная система перехватывающих парковок (park-and-ride) практически отсутствует: хотя отдельные ее элементы и существуют, реальная ситуация далека от необходимой.
Город губит малый бизнес
Рига стала неприятным и всё более раздражающим местом даже для тех, кто живет в центре и ведет там свой бизнес. Постоянное введение новых зон платной парковки, а также ограничений на движение, остановку и стоянку транспорта, больно бьет по местным пабам, магазинам, аптекам и парикмахерским, поскольку число их клиентов сокращается.
Проблема уже давно вышла за пределы центра города: «раковая опухоль» парковочных трудностей и ограничений расползается всё шире, перекидываясь на левый берег Даугавы. Как когда-то заметил поэт Чакс, улица Марияс была улицей торговцев, а теперь здесь повсюду видны лишь вывески «Продается». Беда в том, что покупать некому.
Рига сбивает с толку: для кого она предназначена — для пешеходов, велосипедистов или автомобилистов? Складывается впечатление, что ни для кого из них — ни для первой группы, ни для второй, ни для третьей. Да и вообще не для людей. Разве что, пожалуй, для мигрантов.
Проект для призраков
Похоже, что проект на улице Сенчу тоже предназначен для тех, кого уже нет в живых. Ведь он имеет куда большее отношение к тем, кто давно ушел в мир иной…
До недавнего времени перед перекрестком с улицей Бривибас на улице Сенчу было по две полосы движения в каждом направлении; однако теперь, в соответствии с планом реорганизации дорожного движения на этом участке столицы, поток транспорта перенаправлен в одну полосу.
Улица Сенчу исторически была оживленной магистралью с интенсивным движением. Новая схема, снижающая пропускную способность, вероятно, приведет к росту заторов не только на самой улице Сенчу, но и на прилегающих территориях.
Ситуацию усугубляет то, что сокращение числа полос вызвано наличием пешеходного перехода, которым пользуются лишь редкие смельчаки, спешащие возложить цветы к местам захоронения солдат Красной армии. Этот переход совершенно излишен; он соединяет две части кладбища, разделенные улицей Сенчу. И все же, кто там так высоко чтит коммунистические идеалы? Судя по публикациям в социальных сетях и результатам голосования в Рижской думе, это именно те люди, по чьей инициативе была сужена проезжая часть.
Впрочем, определенную часть политиков Рижской думы это ничуть не беспокоит; их цель — вовсе не сделать поездки на автомобиле более быстрыми или удобными, а ровно наоборот: сократить, замедлить и ограничить движение транспорта.
Тихие и спокойные пешеходы
Впрочем, пешеходов в этом районе немного. Местные жители — народ тихий и спокойный: они отошли в мир иной еще 100–150 лет назад. По одну сторону покоятся православные верующие на Покровском кладбище, а по другую — балтийские немцы и латыши на Большом кладбище.
В социальных сетях бушует негодование по поводу этого проекта:
«Это просто безумие. Невероятно глупое решение, создающее пробки. Самым эффективным вариантом был бы светофор с кнопкой вызова».
«Это злонамеренное злоупотребление властью и служебным положением. Все эти гнусные и идиотские действия ложатся тяжким грузом на вашу репутацию…»
«На каких данных основывалась эта идиотская идея, которая неизбежно приведет к пробкам? Это же объездная дорога вокруг центра города; вокруг одни кладбища, а за день там проезжает едва ли сотня машин».
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