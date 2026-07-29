Рига стала неприятным и всё более раздражающим местом даже для тех, кто живет в центре и ведет там свой бизнес. Постоянное введение новых зон платной парковки, а также ограничений на движение, остановку и стоянку транспорта, больно бьет по местным пабам, магазинам, аптекам и парикмахерским, поскольку число их клиентов сокращается.

Проблема уже давно вышла за пределы центра города: «раковая опухоль» парковочных трудностей и ограничений расползается всё шире, перекидываясь на левый берег Даугавы. Как когда-то заметил поэт Чакс, улица Марияс была улицей торговцев, а теперь здесь повсюду видны лишь вывески «Продается». Беда в том, что покупать некому.

Рига сбивает с толку: для кого она предназначена — для пешеходов, велосипедистов или автомобилистов? Складывается впечатление, что ни для кого из них — ни для первой группы, ни для второй, ни для третьей. Да и вообще не для людей. Разве что, пожалуй, для мигрантов.