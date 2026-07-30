Под ограничения попали устройства тяжелее двух килограммов, которые умеют самостоятельно передвигаться, обходить препятствия, ориентироваться при помощи камер и датчиков, а также подключаться к сети. Американские власти опасаются, что такие машины могут собирать данные, следить за людьми и передавать информацию за границу.
Chinese robotics company Unitree showcases their new mobile robotic dog with wheels for maximum mobility and agility.
Some claim that Chinese spies stole design plans and other trade secrets from the Cambridge-based Boston Dynamics to develop their own versions of robotic… pic.twitter.com/DJHZiOT3QX
— Marauder Magazine (@MarauderMag) July 26, 2026
Особую тревогу вызывает возможность удалённого управления. Формально робот может помогать на складе, охранять территорию или развлекать публику, но при этом видеть, слышать и запоминать всё, что происходит вокруг.
Промышленные роботы, установленные на производстве, под запрет не попали. Ограничения также не касаются моделей, которые уже получили разрешение на продажу в США.
Хотя власти подчёркивают, что мера не направлена против какой-либо конкретной страны, сильнее всего она может ударить по китайским производителям. Именно они в последние годы активно выводят на рынок относительно недорогих гуманоидов и роботов-собак.
Пока Евросоюз похожего запрета не вводил. Но на фоне споров о безопасности подключённых устройств и зависимости от иностранных технологий вопрос о роботах нового поколения может добраться и до Европы.
Самая любопытная деталь пока остаётся без ответа. Определение автономного подключённого устройства оказалось настолько широким, что теоретически под подозрение может попасть даже слишком умный робот-пылесос.
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