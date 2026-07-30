Хотя власти подчёркивают, что мера не направлена против какой-либо конкретной страны, сильнее всего она может ударить по китайским производителям. Именно они в последние годы активно выводят на рынок относительно недорогих гуманоидов и роботов-собак.

Пока Евросоюз похожего запрета не вводил. Но на фоне споров о безопасности подключённых устройств и зависимости от иностранных технологий вопрос о роботах нового поколения может добраться и до Европы.

Самая любопытная деталь пока остаётся без ответа. Определение автономного подключённого устройства оказалось настолько широким, что теоретически под подозрение может попасть даже слишком умный робот-пылесос.