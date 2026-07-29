Сегодня примерно в 6:00 полиция Рижского самоуправления получила вызов на автозаправочную станцию, где некий мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, мужчина уже сел в автомобиль «Ford». Стражи порядка подошли к автомобилю, чтобы прояснить ситуацию, однако водитель не реагировал на вопросы полицейских и начал движение.
Сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство, но его водитель не остановился, пока не въехал на одну из ближайших улиц, где остановился, но не отреагировал на требование выйти из машины. Полицейский патруль привлек подкрепление из Государственной полиции, однако требования ее сотрудников водитель также проигнорировал и начал побег.
Во время побега водитель превысил разрешенную скорость движения, а также спровоцировал столкновение с транспортным средством Госполиции, однако, задев его, продолжил побег и через некоторое время вызвал столкновение с ехавшим впереди автомобилем «Audi».
В дорожно-транспортном происшествии пострадали как убегавший водитель автомобиля «Ford», так и водитель автомобиля «Audi». Оба доставлены в медицинское учреждение.
Первоначально в выдохе водителя автомобиля «Ford» алкоголь не был констатирован, однако будет проведена медицинская экспертиза с целью проверить, не употреблялись ли наркотические вещества.
По факту совершения двух ДТП полиция начала процессы об административных правонарушениях, в свою очередь, за неподчинение требованию остановить транспортное средство начат уголовный процесс.
После ДТП стражи порядка обнаружили в автомобиле «Audi» десять блоков сигарет без латвийских акцизных марок, по факту чего Госполиция начала процесс об административном правонарушении.
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ФОТО скриншот видео sadursme
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