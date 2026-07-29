Сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство, но его водитель не остановился, пока не въехал на одну из ближайших улиц, где остановился, но не отреагировал на требование выйти из машины. Полицейский патруль привлек подкрепление из Государственной полиции, однако требования ее сотрудников водитель также проигнорировал и начал побег.

Во время побега водитель превысил разрешенную скорость движения, а также спровоцировал столкновение с транспортным средством Госполиции, однако, задев его, продолжил побег и через некоторое время вызвал столкновение с ехавшим впереди автомобилем «Audi».