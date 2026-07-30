По данным местных властей, сирены тревоги были включены из-за реальной угрозы ударов с воздуха. Они прозвучали в большинстве населённых пунктов Люблинского воеводства.

«Ночью мы наблюдали интенсивную боевую активность дальней авиации Российской Федерации. Были задействованы все необходимые меры для предотвращения возможных нарушений нашего воздушного пространства. В воздух поднята пара истребителей, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и самолёт дозаправки в воздухе», — рассказал Euronews пресс-секретарь Оперативного командования видов Вооружённых сил.

Как пояснил офицер, подъём истребителей стал реакцией на активность неопознанных объектов, двигавшихся вблизи польской границы.