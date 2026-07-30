Около 3:40 ночи в четверг в польском Люблине, на востоке страны, и окрестных населённых пунктах завыли сигнальные сирены. Оперативное командование Польши ранее сообщало об усилении российских атак на Украину. По данным украинских властей, снаряды упали, в частности, на Киев, Львов и Кривой Рог. Погибли по меньшей мере 8 человек.
Пресс-секретарь Оперативного командования видов Вооружённых сил (DORSZ) подполковник Яцек Горышевский подтвердил в разговоре с Euronews, что подъём истребителей на восточной границе и передача предупреждений в Правительственный центр безопасности стали следствием усиленной воздушной активности Российской Федерации вблизи польской границы.
Представитель DORSZ: «Самолёт в воздухе, два истребителя готовы к применению в любую минуту»
По данным местных властей, сирены тревоги были включены из-за реальной угрозы ударов с воздуха. Они прозвучали в большинстве населённых пунктов Люблинского воеводства.
«Ночью мы наблюдали интенсивную боевую активность дальней авиации Российской Федерации. Были задействованы все необходимые меры для предотвращения возможных нарушений нашего воздушного пространства. В воздух поднята пара истребителей, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и самолёт дозаправки в воздухе», — рассказал Euronews пресс-секретарь Оперативного командования видов Вооружённых сил.
Как пояснил офицер, подъём истребителей стал реакцией на активность неопознанных объектов, двигавшихся вблизи польской границы.
«На западе Украины мы наблюдали не менее десятка объектов, которые находились на небольшом удалении от наших границ. Ближайший из них подошёл примерно на пять километров к польской границе, после чего развернулся», — сказал он.
❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/uyUywk460b
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026
Тревога была отменена около 3:59, когда сирены отключили.
О начале операции с участием истребителей и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Оперативное командование видов Вооружённых сил сообщило также в ночном официальном коммюнике.
«Всю ночь наши системы работали на пределе, чтобы обеспечить безопасность нашего неба. У нас был самолёт в воздухе, два истребителя готовы к применению в любую секунду», — подчеркнул Горышевский.
«Неопознанный» объект над Польшей — российская ракета Х-101
Тревогу позднее отменили, но около 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, для перехвата которого подняли истребитель F‑16.
Вскоре объект исчез с радаров, а место его падения выявили вблизи населённого пункта Тарнава-Колония. Туда направлены соответствующие службы, которым предстоит установить характер объекта.
«Около 3:40 мы зафиксировали в нашем воздушном пространстве объект, который сейчас изучают соответствующие службы. После завершения этих процедур можно будет сказать, что именно упало в районе Тарнава-Колония, — сообщил подполковник Яцек Горышевский. — До идентификации, скорее всего, не дошло из-за того, что объект упал в момент, когда к нему приближался F‑16».
Пока службы не раскрывают информацию о характере объекта. Однако ряд экспертов полагает, что это могла быть баллистическая ракета.
Польский офицер разведки полковник Анджей Дерлатка заявил в эфире TVP Info, что «это, вероятнее всего, была ракета, которая либо участвовала в атаке на часть территории Украины, либо украинская противовоздушная ракета, запущенная для перехвата баллистической цели».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что снаряд, упавший на польской территории — это российская ракета Х-101.
«Ночью российская крылатая ракета Х-101 пересекла границу Польши в рамках массированного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО, — написал Сибига на своей странице в Х. — Это ещё одно явное свидетельство того, что укрепление противовоздушной обороны Украины сейчас крайне необходимо и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества».
Всего, по словам министра, по Украине было выпущено 74 ракеты — многие из них баллистические — и сотни дронов.
Что касаетсяХ-101, то это — российская стратегическая крылатая ракета класса «воздух-земля». Она выпускается в двух основных вариантах — с ядерной боеголовкой и с обычным зарядом с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Кратер в Люблинском регионе. Политики реагируют
Политики уже отреагировали на инцидент. Министр обороны Владыслав Косиняк-Камыш поблагодарил службы за оперативные действия и заверил, что информация будет своевременно доводиться до общественности.
W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i…
— Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026
О создании специальной координационной группы с участием министра обороны сообщил также Дональд Туск, подчеркнув, что команды систематически передают ему всю важнейшую информацию.
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