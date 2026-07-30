«Я хочу, чтобы вы не просто закончили СВО (войну в Украине. — Ред.), в видео я не сказал, что я хочу, чтобы вы ушли из жизни моей страны и никогда никогда никогда как самый странный в мире индивид не появлялись», — написал Ярмущик в описании к видео.
«Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого я знаю, кого я видел в интернете. Один Шаман против всех иноагентов», — сказал Ярмущик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Я не хочу, чтобы вы были моим президентом! Распускайте все правительство! Я не хочу смотреть ваш телевизор. Я хочу слушать свои песни. Я не хочу пользоваться «ВК», я хочу пользоваться инстаграмом, потому что он лучше», — продолжил артист. «Да, я зумер, я редко ходил на выборы, я вообще не обращал внимания на политику. Но когда мне стукнуло 14, я пришел на английский, и мой учитель сказал, что поссорился со своим другом лучшим из-за Крыма. Я не считаю, что Крым — наш. И это не какая-то великая фраза. Ни один мой сверстник так не считает», — заявил он.
Ярмущик сказал, что боится новой мобилизации
Алексей Ярмущик в 2023 году окончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. После этого он стал актером Московского Губернского драматического театра под руководством Сергея Безрукова. Как отмечает издание «Осторожно Новости», он уволился из театра в июне 2026 года со скандалом: заявил, что за низкие зарплаты в 37 тысяч актеров «воспринимают как собственность, часто нарушают психологические границы и унижают достоинство».
Судя по открытой информации, с сентября 2023 года до ухода из театра он играл Буратино в постановке «Золотой ключик». Помимо этого, Ярмущик снимался в двух ролях в короткометражке и сериале.
В разговоре с «Осторожно, новости» Ярмущик назвал видео «попыткой вырваться из информационного пузыря, пузыря поколений». На вопрос, боится ли Ярмущик последствий, он ответил, что «конечно, опасается».
Одной из причин публикации обращения стали слухи о новой мобилизации в России о том, что «границы закроют как на Украине», а он не сможет выехать, признался Ярмущик. «Для меня, молодого человека, это один из самых сильных побудителей тревоги», — заявил актер.
Ярмущик: «Я уже и Владимира Владимировича уважаю»
Уже через несколько часов после публикации обращения Ярмущик выпустил еще один ролик, в котором признался, что находится «в шоке» от числа просмотров. По его словам, мама пыталась переубедить его и прочитала ему «комментарии людей, которые ей понравились».
«Я был поражен, как по-доброму люди пишут. Наконец-то я увидел людей, которые противоположной позиции от меня. Но они добрые. Я прямо в каком-то воодушевлении, ребят. Мне кажется, я что-то сделал правильное. Я просто обожаю этот народ, я уже и правительство люблю, я уже и Владимира Владимировича как-то, понимаете, уважаю, что вот действительно есть люди, которые его как-то вот поддерживают. Вся суть в том, что просто поговорить. Просто поговорить. Я горжусь, что родился в этой стране», — сказал Ярмущик.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.