Алексей Ярмущик в 2023 году окончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. После этого он стал актером Московского Губернского драматического театра под руководством Сергея Безрукова. Как отмечает издание «Осторожно Новости», он уволился из театра в июне 2026 года со скандалом: заявил, что за низкие зарплаты в 37 тысяч актеров «воспринимают как собственность, часто нарушают психологические границы и унижают достоинство».

Судя по открытой информации, с сентября 2023 года до ухода из театра он играл Буратино в постановке «Золотой ключик». Помимо этого, Ярмущик снимался в двух ролях в короткометражке и сериале.

В разговоре с «Осторожно, новости» Ярмущик назвал видео «попыткой вырваться из информационного пузыря, пузыря поколений». На вопрос, боится ли Ярмущик последствий, он ответил, что «конечно, опасается».