Позже депутаты от «Прогрессивных» опубликовали сообщения о том, что обратились в полицию в отношении депутата Нацобъединения по подозрению в возможном разжигании национальной, этнической и расовой ненависти или вражды.

Депутат Ланга, в свою очередь, назвала видео перформансом, однако это не первый подобный случай за последнее время. Видеозапись с городского праздника в Сабиле не была создана с помощью ИИ, но вызвала дискуссии о том, допустимо ли публично изображать одну из групп общества с использованием стереотипных представлений.

Означает ли это, что в латвийском обществе усиливаются ненависть, расизм, ксенофобия и нетерпимость?