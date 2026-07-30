Звонивший сообщил о том, что Том выиграл планшет.
Позже выяснилось, что планшет можно получить только при подключении нового интернет-тарифа и сервиса Go3. Кроме того, в комплекте идут наушники. За планшет и наушники предлагалось доплатить всего по одному евро. Но сам тариф интернета с дополнительным номером и пакетом телевидения Go3 — оказывались весьма недешевыми.
Интересным оказался и тот факт, что в случае расторжения договора, клиент должен будет заплатить 300 евро неустойки.
Пользователь отказался от предложения и теперь боится, что этот договор могут всё же запустить, так как называл во время разговора кодовое слово (удаленный пароль).
В комментариях отметили, что при заключении договора по телефону обычно в конце разговора обязательно запрашивается подтверждение клиента, а все разговоры записываются, так что бояться нечего.
«Если подтверждения действительно не было, а услуги все же подключили, обратитесь в BITE с претензией и попросите прослушать запись разговора. Возможно, это была ошибка нового сотрудника», — говорится в комментарии.
Отметим, что сейчас у оператора действительно действует предложение, по которому при подключении домашнего интернета вместе с пакетом Go3 TV на 24 месяца клиент может получить устройство за 1 евро. Однако устройство не является бесплатным подарком — оно выдается только при заключении долгосрочного договора на пакет услуг.
Пакет услуг стоит 28,69 евро в месяц + 1 евро за устройство в месяц. Итого за два года предложение обойдётся клиенту в 689,5 евро (за устройство и интернет).
На момент публикации компания BITE публично эту ситуацию не комментировала.
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