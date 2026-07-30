Пользователь отказался от предложения и теперь боится, что этот договор могут всё же запустить, так как называл во время разговора кодовое слово (удаленный пароль).

В комментариях отметили, что при заключении договора по телефону обычно в конце разговора обязательно запрашивается подтверждение клиента, а все разговоры записываются, так что бояться нечего.

«Если подтверждения действительно не было, а услуги все же подключили, обратитесь в BITE с претензией и попросите прослушать запись разговора. Возможно, это была ошибка нового сотрудника», — говорится в комментарии.