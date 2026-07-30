По присланному читателем видео видно, что легковой автомобиль светлого цвета после аварии перевернулся на бок. Также в кадр попал накрытый человек, однако официальной информации о пострадавших или погибших пока нет.
Обстоятельства аварии выясняются. На месте продолжают работать экстренные службы.
Водителям, направляющимся по Лиепайскому шоссе, следует учитывать ограничения движения. По данным очевидца, полиция организовала реверсивное движение по одной полосе.
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