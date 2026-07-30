От удара внедорожник отбросило на разделительный островок, где автомобиль перевернулся. Сила столкновения была настолько велика, что на боковой двери Volvo остался отпечаток мотоцикла.

Мотоциклист получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Водитель Volvo с травмами доставлена в больницу в Риге.