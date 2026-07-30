Как сообщил исполняющий обязанности начальника отдела реагирования Западноземгальского участка Государственной полиции Сандис Цигузис, за рулем Volvo находилась женщина 1985 года рождения. По словам очевидцев, она не убедилась в безопасности маневра и проигнорировала дорожный знак «Уступите дорогу», после чего произошло столкновение с мотоциклом, которым управлял мужчина 1971 года рождения, двигавшийся по главной дороге со стороны Тукумса.
От удара внедорожник отбросило на разделительный островок, где автомобиль перевернулся. Сила столкновения была настолько велика, что на боковой двери Volvo остался отпечаток мотоцикла.
Мотоциклист получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Водитель Volvo с травмами доставлена в больницу в Риге.
По факту аварии Государственная полиция возбудила уголовный процесс и выясняет все обстоятельства случившегося.
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