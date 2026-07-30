Одиссей действительно был необычайно умён. Но мудрым и хорошим правителем его назвать трудно. Многие несчастья во время путешествия он навлёк на себя и своих спутников собственным хвастовством, жестокостью и уверенностью, что правила существуют только для других.

Сам выдал своё имя разъярённому циклопу

Один из самых известных эпизодов «Одиссеи» — встреча с одноглазым великаном Полифемом.