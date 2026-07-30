Именно таким Одиссея обычно представляют в фильмах, книгах и школьных пересказах. Однако специалисты по античной культуре предупреждают: у Гомера этот персонаж выглядит гораздо менее благородно.
Одиссей действительно был необычайно умён. Но мудрым и хорошим правителем его назвать трудно. Многие несчастья во время путешествия он навлёк на себя и своих спутников собственным хвастовством, жестокостью и уверенностью, что правила существуют только для других.
Сам выдал своё имя разъярённому циклопу
Один из самых известных эпизодов «Одиссеи» — встреча с одноглазым великаном Полифемом.
Одиссей и его спутники проникли в пещеру циклопа и начали пользоваться найденными там запасами. Вернувшийся Полифем запер незваных гостей и съел нескольких из них.
Одиссей напоил великана вином, ослепил его заострённым колом и сумел вывести оставшихся людей из пещеры. Казалось бы, победа была полной.
Но, уже отплывая от острова, Одиссей не удержался от хвастовства. Он выкрикнул циклопу своё настоящее имя, чтобы тот знал, кто его победил.
Это оказалось роковой ошибкой.
Полифем был сыном морского бога Посейдона. Узнав имя обидчика, он попросил отца наказать Одиссея. Именно гнев Посейдона стал одной из главных причин, по которым дорога домой растянулась ещё на долгие годы.
Получается, что знаменитый герой спас спутников благодаря своему уму, а затем погубил почти всё достигнутое из-за желания похвастаться.
Он постоянно засыпал в самый неподходящий момент
В другом эпизоде повелитель ветров Эол дал Одиссею мешок, в котором были заперты опасные ветры. Корабли уже почти достигли Итаки, моряки видели родной берег и чувствовали запах готовящейся пищи.
И тогда Одиссей уснул.
Его спутники решили, что в мешке спрятаны сокровища, и развязали его. Вырвавшиеся ветры отбросили корабль обратно в открытое море.
Вина моряков очевидна. Но Одиссей сам не объяснил им, что находится внутри. Более того, он вообще не особенно доверял людям, которыми командовал.
Это повторяется на протяжении всего путешествия: Одиссей строит хитроумный план, скрывает важную часть правды, а затем удивляется, когда всё заканчивается катастрофой.
Сирен он не победил
Позднее Одиссея стали изображать человеком, сумевшим устоять перед песней сирен. Эти существа заманивали моряков чарующими голосами, после чего корабли разбивались о скалы.
Но Одиссей вовсе не отказался слушать сирен.
Он приказал спутникам залить уши воском, а себя привязать к мачте. Когда сирены запели, Одиссей потребовал освободить его, однако моряки только затянули верёвки сильнее.
То есть герой не победил искушение силой воли. Он заранее устроил всё так, чтобы физически не суметь поддаться ему.
Разница существенная: Одиссей прекрасно понимал собственные слабости, но вовсе не был выше них.
Семь лет у нимфы и рассказ о верности
Образ Одиссея как безупречно верного мужа тоже вызывает вопросы.
Семь лет он прожил на острове прекрасной нимфы Калипсо. Когда боги наконец велели отпустить героя, он вернулся к Пенелопе и представил эту историю как доказательство своей любви.
Позднее Одиссей рассказывал жене, что якобы отверг предложение вечной молодости и бессмертия ради возвращения домой.
Однако при внимательном чтении древнего текста всё выглядит не так красиво.
Калипсо могла обещать ему бессмертие, но не обязательно вечную молодость. Для древних греков это было важным различием. В их мифах уже существовал несчастный бессмертный человек, который продолжал стареть, пока не превратился в беспомощное существо, мечтающее о смерти.
Поэтому Одиссей, возможно, отказался не от прекрасной вечной жизни ради Пенелопы, а от перспективы бесконечно стареть.
Но жене он преподнёс свой выбор значительно романтичнее.
Вернувшись домой, герой устроил бойню
Пока Одиссей отсутствовал, в его доме поселились женихи, добивавшиеся руки Пенелопы. Они расходовали имущество хозяина, устраивали пиры и считали его погибшим.
Вернувшись на Итаку под видом нищего, Одиссей жестоко расправился с ними.
В древней поэме это показано как восстановление справедливости. Но современные исследователи обращают внимание на двойные стандарты героя.
Сам Одиссей без приглашения проник в жилище циклопа и начал брать его припасы. При этом женихов, занявших его дом, он счёл заслуживающими смерти.
После бойни были казнены и служанки, которых обвинили в связях с женихами. Не учитывалось, что некоторые из этих женщин были рабынями и могли не иметь возможности отказаться.
Даже по меркам жестокого древнего мира финал «Одиссеи» выглядит пугающе.
Для греков герой не означал хороший человек
Главная причина путаницы связана с самим словом «герой».
Сегодня герой — это тот, кто поступает правильно, спасает слабых и служит примером для остальных.
Для древних греков герой был прежде всего знаменитым человеком мифического прошлого. Он мог быть великим воином, хитрецом или царём, но совсем не обязательно был добрым или справедливым.
Одиссей восхищал слушателей умом, стойкостью и способностью выживать. Одновременно он был хвастливым, лживым, жестоким и опасным даже для собственных спутников.
Позднее римские философы превратили его в образец выдержки. Христианские авторы увидели в нём человека, сопротивляющегося соблазнам. Школьные пересказы сохранили чудовищ, приключения и верную Пенелопу, но постепенно сгладили всё неприятное.
Так из сложного и пугающего персонажа получился почти безупречный путешественник.
Однако у Гомера Одиссей ближе не к сказочному рыцарю, а к современному антигерою. За ним интересно наблюдать, его находчивостью невозможно не восхищаться — но оказаться рядом с ним на одном корабле вряд ли кто-нибудь захотел бы.
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