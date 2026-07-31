Получилось некрасиво, как и хотели власти.
Кроме этого нововведения, театр также опубликовал новые цены на билеты, на предстоящий сезон. Вот так теперь выглядит цена на премьерный спектакль «Три мушкетера»:
Особенно умиляют цены для школьников и пенсионеров:
Билет для школьников (43.79 €)
Билет для пенсионеров ЦЕНА (43.79 €)
Билет для лиц с инвалидностью I и II группы ЦЕНА (43.79 €)
Билет для студентов очной формы обучения (43.79 €)
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