Однако мужчина решил, что сельскохозяйственная техника вполне подходит для побега, и попытался уехать. Далеко скрыться ему не удалось. После погони трактор остановили, а водителя решили проверить на трезвость.
И тут возникла неожиданная проблема.
Алкотестер не смог показать результат, поскольку концентрация алкоголя оказалась выше максимального значения, предусмотренного шкалой прибора.
Чтобы установить точное содержание алкоголя, мужчину пришлось отправить на медицинское освидетельствование и взять у него кровь.
Теперь водителю придётся отвечать не только за управление трактором в состоянии опьянения, но и за попытку скрыться от полиции. Отсутствие регистрации у трактора стало лишь началом списка неприятностей.
Польская полиция к сожалению не публикует новый рекорд «смертельно для всех остальных»!
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