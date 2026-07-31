Чтобы установить точное содержание алкоголя, мужчину пришлось отправить на медицинское освидетельствование и взять у него кровь.

Теперь водителю придётся отвечать не только за управление трактором в состоянии опьянения, но и за попытку скрыться от полиции. Отсутствие регистрации у трактора стало лишь началом списка неприятностей.

Польская полиция к сожалению не публикует новый рекорд «смертельно для всех остальных»!