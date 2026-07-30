Проверка прошла в штатном режиме и подтвердила необходимость таких испытаний перед началом отопительного сезона. В ходе работ были обнаружены отдельные повреждения магистральных и распределительных теплосетей. Часть неисправностей уже устраняют, в других местах специалисты продолжают определять точное место повреждений. Большинство ремонтных работ Rīgas siltums выполняет собственными силами.