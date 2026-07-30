Проверка прошла в штатном режиме и подтвердила необходимость таких испытаний перед началом отопительного сезона. В ходе работ были обнаружены отдельные повреждения магистральных и распределительных теплосетей. Часть неисправностей уже устраняют, в других местах специалисты продолжают определять точное место повреждений. Большинство ремонтных работ Rīgas siltums выполняет собственными силами.
По данным предприятия, повреждения выявлены на отдельных участках улиц Бруниниеку, Лачплеша, Гростонас, Весетас, Заубес и Матиса в центре Риги. Поиск новых повреждений продолжается, а ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу системы.
Жителей просят сообщать о протечках воды зеленоватого цвета по бесплатному круглосуточному телефону клиентской службы 80 0000 90.
Список зданий, где из-за повреждений временно отсутствует горячая вода, будет обновляться на сайте Rīgas siltums дважды в день — в 9:00 и 21:00 в разделе «Актуальное».
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